Una complicada situación está viviendo el mediocampista colombiano Kevin Castaño en River Plate de Argentina, pues desde hace ya un buen tiempo su rendimiento ha caído considerablemente y por eso dejó de ser importante tanto para Marcelo Gallardo como para el ‘Chacho’ Coudet.

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Es más, en lo que va de 2026, Castaño apenas ha jugado 179 minutos (27 con la Selección Colombia), lo que demuestra que lo tienen muy poco en cuenta tanto para los partidos de la Liga como de la Copa Sudamericana.

Teniendo en cuenta este contexto, desde River Plate ya habrían tomado una contundente decisión con el mediocampista, que le afecta su carrera porque lo sacaría del próximo Mundial de 2026.

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Qué pasó con Kevin Castaño en River Plate

Según informó el periodista Sebastián Srur, quien sigue de cerca toda la información de River Plate, desde el equipo ya no quieren contar con el colombiano, por lo que dejarían de concentrarlo para los partidos que quedan del semestre.

“Kevin Castaño no va a concentrar más en River. Al técnico le gusta ese trabajo en corto, espacio reducido y más, pero a la par de ese trabajo no estuvo Castaño y creo que ya le avisaron que ya no estará para el próximo partido. De hecho adelanto que no estará ni para el siguiente de River”, comenzó diciendo el periodista.

Y agregó: “Van a ser máximo 10 partidos de acá al final del semestre y no va a estar en ninguno… y es el único que no va a concentrar”.

💣‼️KEVIN CASTAÑO NO VA A CONCENTRAR MÁS EN RIVER La información de @sebasrur en 990 Sport con @LeoUrangaok. pic.twitter.com/di0j30lDZ9 — Splendid AM 990 (@splendidam990) April 24, 2026

Esta es una complicada noticia para el jugador y la Selección Colombia, ya que este futbolista venía siendo importante en todas las convocatorias de Néstor Lorenzo, pero llegar sin ritmo competitivo de casi 50 días no es ideal para afrontar un torneo de este calibre.

Esa es una situación que debe considerar Lorenzo para los pasos a seguir, ya sea traerlo a entrenar diferenciado o simplemente dejarlo por fuera del campeonato que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

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Esta situación se suma, por ejemplo, a la de James Rodríguez, que tampoco está teniendo continuidad, y de Juan Fernando Quintero, que viene lesionado, pero cuando está disponible tampoco es tan usado por el nuevo entrenador.

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