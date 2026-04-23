Mientras que el técnico de la Selección Colombia de mayores analiza el panorama de cara al Mundial de 2026, el estratega de un equipo juvenil argentino dio la cara por un comentario subido de tono.

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Diego Placente, seleccionador de Argentina Sub-17, respondió en Directv Sports Radio sobre las declaraciones en las que Julio Coria afirmó que a Colombia, que los derrotó 4-0 en la final, los iban “a agarrar en el Mundial” y “romper el o…”. De ahí, anunció una conversación con el jugador para remediar este comentario.

Así como un jugador de Selección Colombia contestó a esa afirmación subida de tono después de que goleó sin atenuantes a un rival que no tuvo reacción, Placente explicó la situación de su dirigido.

“Los jugadores manejan muchas revoluciones luego de una derrota así, y ahí tenemos que estar los más grandes para ayudarlos. Hay que aceptar que el rival fue mejor y que nos ganó bien, se trata de eso”, sentenció.

¿Cuándo es el Mundial Sub-17 de fútbol masculino?

El Mundial Sub-17 de fútbol masculino representa la competencia más importante para las promesas juveniles del deporte global. Este torneo ha experimentado cambios estructurales profundos que afectan directamente su calendario y la frecuencia de su realización.

Hasta hace poco, la FIFA organizaba este certamen cada dos años. Sin embargo, el organismo rector del fútbol mundial decidió recientemente que este torneo se haga de forma anual a partir de la edición actual.

La próxima edición del Mundial Sub-17 masculino está programada para finales del año 2026. El país anfitrión elegido para recibir a las selecciones más talentosas del planeta es el Estado de Catar en el Medio Oriente.

Esta nación asiática albergará las próximas cinco ediciones del torneo, desde 2025 hasta 2029 inclusive. Esta decisión busca optimizar la infraestructura deportiva existente y garantizar la sostenibilidad logística de un evento que ahora será anual.

El torneo contará con la participación ampliada de 48 selecciones nacionales. Este incremento en el número de equipos permite que más países de diferentes confederaciones tengan la oportunidad de mostrar sus nuevos talentos internacionales.

Las fechas exactas de la competencia suelen situarse entre los meses de noviembre y diciembre. Esto permite evitar las temperaturas extremas del verano catarí y asegura condiciones óptimas para el desempeño físico de los jóvenes.

¿Quién es Diego Placente?

Diego Placente es un exfutbolista profesional y actual director técnico argentino que lidera las categorías juveniles de la selección nacional de fútbol. Su rol como entrenador de la Sub-17 lo posiciona como una pieza clave.

Nacido en Buenos Aires, Placente desarrolló una exitosa carrera como defensor lateral izquierdo. Sus inicios en Argentinos Juniors le permitieron dar el salto a River Plate, donde conquistó varios títulos locales antes de emigrar.

En Europa, el técnico brilló especialmente en el Bayer Leverkusen de Alemania. Con este equipo alcanzó la final de la UEFA Champions League en 2002, demostrando un nivel competitivo que lo llevó a la selección mayor.

Como jugador internacional, Placente representó a Argentina en el Mundial de Corea-Japón 2002. También formó parte del plantel campeón mundial Sub-20 en Malasia 1997, bajo la conducción táctica del reconocido entrenador José Pékerman.

Su transición al banquillo comenzó en las divisiones formativas de la Asociación del Fútbol Argentino. Desde 2017, Placente trabaja estrechamente con Pablo Aimar para implementar una identidad de juego ofensiva y técnica en los juveniles.

Bajo su mando, la Argentina Sub-17 ha logrado clasificaciones importantes y un desempeño destacado en torneos sudamericanos y mundiales. Su metodología prioriza la formación integral del joven deportista más allá del simple resultado numérico.

Placente aplica conceptos de presión alta y posesión de balón, características que definen el estilo actual de las selecciones argentinas. Su gestión cuenta con el respaldo total de la dirigencia técnica encabezada por Lionel Scaloni.

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