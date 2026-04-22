Preocupante situación con el futbolista Rafael Santos Borré, a falta de pocos meses para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: “Alerta máxima”: lío de Luis Suárez preocupa en Portugal y enciende alarma en Selección Colombia)

El delantero del Inter de Portoalegre, de Brasil, venía en un gran nivel, pues en apenas tres encuentros completó la mitad de goles de todos los que marcó el año pasado, lo cual le daba una gran ilusión a los hinchas del equipo y al cuerpo técnico.

Sin embargo, con el paso de los partidos eso cambió, pues al futbolista se le mojó la pólvora y ya lleva varios compromisos sin poder enviar el balón al fondo de la red, una situación que no es normal y que ha impactado a todo el equipo.

Lee También

Y es que cabe recordar que Borré no mete un gol desde el pasado mes de febrero, un total de 11 compromisos que pasa en blanco, lo cual demuestra falta de regularidad y además pone en riesgo su participación en el Mundial que se aproxima.

Lo llamativo es que más allá de esta sequía, su técnico le sigue dando toda la confianza, al punto de que lo mantiene titular y ya suma 15 partidos desde el pitazo inicial de 19 que se han disputado.

Lo cierto es que sí está situación no cambia, pondría en aprietos al técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, puesto que en el Mundial necesita a los jugadores que mejor nivel tengan y Borré, al menos hasta este momento, no está cumpliendo con esa condición, además porque contrasta con sus compañeros que sí están en un gran nivel como el caso de Luis Suárez y él mismo Jhon Córdoba.

(Ver también: La exuberante cifra que piden en Portugal por Luis Suárez, ante el interés del Liverpool)

Por lo pronto, lo cierto es que Borré aún tiene más posibilidades para contrarrestar esta situación, recordando que antes del parón por el Mundial aún tiene ocho compromisos por delante. El próximo, de hecho, será frente al Athletic Club por la Copa de Brasil este miércoles, 22 de abril, a partir de las 6:30 de la tarde, hora colombiana.

* Pulzo.com se escribe con Z