Un modelo matemático que ganó notoriedad por anticipar correctamente los campeones de los Mundiales de 2014, 2018 y 2022 volvió a lanzar sus predicciones, esta vez con proyecciones para la Copa del Mundo de 2026 y el posible desempeño de la selección de Colombia.

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El análisis, basado en variables económicas y deportivas, busca identificar patrones que influyen en el rendimiento de las selecciones a lo largo del tiempo. Este enfoque llama la atención porque en ediciones anteriores logró coincidir con los campeones, lo que le dio credibilidad en el entorno deportivo.

Para el Mundial de 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, el modelo vuelve a plantear un escenario competitivo con varias potencias como favoritas, en un formato ampliado con 48 selecciones.

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¿Cómo le irá a Colombia en el Mundial 2026 según predicción?

De acuerdo con el citado modelo, la selección de Colombia avanzaría desde la fase de grupos, pero su camino terminaría en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

En esa instancia, el equipo sería eliminado por Croacia, un resultado que coincide con antecedentes recientes entre ambas selecciones, en los que el conjunto europeo logró imponerse en enfrentamientos directos.

Cabe recordar que el pasado 26 de marzo, el conjunto europeo se impuso 2-1 frente a los dirigidos por Néstor Lorenzo en un amistoso que se jugó en Estados Unidos.

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¿Qué selección será campeona en el Mundial 2026, según Panmure Liberum?

De acuerdo con el modelo de la firma Panmure Liberum, el campeón del Mundial 2026 sería Países Bajos, en una final proyectada frente a Portugal, en un escenario que rompe con los favoritos tradicionales.

Uno de los puntos más llamativos del informe es el papel de Japón, que aparece como la gran revelación del torneo. Según la simulación, el equipo asiático protagonizaría una de las mayores sorpresas al eliminar a Brasil en la fase inicial de eliminación directa.

El análisis, que combina variables económicas, climáticas y deportivas, también advierte que se trata de una proyección probabilística, por lo que los resultados pueden variar dependiendo de factores propios del juego.

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