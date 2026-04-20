La pelea por los derechos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 dio un giro importante y ahora tiene nuevo protagonista en Colombia. Disney+, junto con ESPN, confirmó que transmitirá parte del torneo en el país, algo que venía sonando desde hace días y que finalmente se hizo oficial.

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La compañía anunció que ofrecerá un paquete de 30 partidos para los usuarios del plan premium en Colombia y otros países de la región, en medio del cambio que vive el consumo de deportes hacia plataformas digitales. Este movimiento marca un paso más en la transición de los grandes eventos hacia el ‘streaming’, con una apuesta fuerte por captar audiencias en Latinoamérica.

El paquete incluye encuentros en todas las fases del campeonato, desde la fase de grupos hasta la gran final, lo que asegura contenido atractivo para los fanáticos. En total, serán 22 partidos de grupos, además de juegos en rondas eliminatorias, incluyendo semifinales y el partido definitivo por el título, en un formato ampliado con 48 selecciones.

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Transmisión del Mundial 2026 en Disney+ Colombia

Uno de los puntos que más llama la atención es que los usuarios podrán seguir a la Selección Colombia en caso de clasificar, ya que la señal incluirá los partidos del equipo nacional en cada país. Esto busca enganchar a las audiencias locales y asegurar que los hinchas no se pierdan los juegos más esperados del torneo.

Además de los partidos, la plataforma ofrecerá contenido adicional como análisis, resúmenes y cobertura constante desde las sedes del campeonato, lo que amplía la experiencia para los suscriptores. La idea es que los usuarios no solo vean los encuentros, sino que también accedan a información y comentarios durante todo el evento.

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