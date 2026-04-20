Desde el inicio de la temporada, se sabía que el Wolverhampton no tenía un buen equipo para afrontar la Premier League de la mejor manera, pues desde el técnico hasta los jugadores nunca encontraron la manera de ganar partidos y eso les salió bastante caro.

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De hecho, en la tabla de posiciones nunca pudieron salir del último lugar y ahora, a falta de cinco compromisos, se confirmó lo peor: descendió a la segunda categoría del fútbol inglés.

Qué pasó con el Wolverhampton de Inglaterra

Los ‘Wolves’ apenas han sumado 17 puntos en 33 partidos, pero este lunes, 20 de abril, el West Ham empató en condición de visitante con el Crystal Palace, por lo que llegó a 33 puntos y se volvió inalcanzable para el Wolverhampton, por lo que se confirmó su descenso.

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Esos 17 puntos son productos de solo 2 victorias, 8 empates y 22 derrotas, lo que demuestra que el nivel fue bastante bajo a lo largo de todo el año.

Ahora, a este equipo todavía le quedan 5 partidos por jugar, pero así los gane todos, es imposible que matemáticamente logre la permanencia en la primera división. Dichos partidos son contra Tottenham, Sunderland, Brighton, Fulham y Burnley.

De esta manera, quedan dos cupos de descenso todavía, recordando que en este momento los que ocupan esos lugares son Burnley (20 puntos), Tottenham (31 puntos) y están en riesgo West Ham y Nottingham Forest.

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Qué pasó con Jhon Arias y Wolverhampton

Además, quedó demostrado que Jhon Arias al final tomó una buena decisión, pues estuvo apenas seis meses y decidió regresar a Brasil para jugar con Palmeiras, en donde sí está sumando minutos, es importante y seguramente llegará en un buen nivel al Mundial 2026.

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