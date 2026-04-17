La Premier League se regala un duelo decisivo con sabor a final por el título: el Manchester City (2º) recibe al Arsenal (1º) el domingo a las 10:30 de la mañana (hora colombiana), una batalla táctica y una guerra de nervios que hace salivar a Inglaterra.

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“No recuerdo, en los últimos tres, cuatro, cinco años, un partido más importante que este en la Premier League”, afirmó Michael Owen, el antiguo artillero del Liverpool, al micrófono de la liga inglesa.

El desplazamiento de los londinenses al norte no podía llegar en un momento más caliente, a seis jornadas del final del campeonato y con una diferencia de puntos que se ha estrechado de forma brusca.

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El Arsenal tuvo el sábado pasado la oportunidad de dejar al City a doce puntos, en caso de victoria contra el Bournemouth, pero fueron las ‘Cherries’ de Antoni Iraola los que se impusieron en el Emirates, antes de que los ‘Citizens’ barrieran al Chelsea (3-0) el domingo con un excelente Rayan Cherki.

En un fin de semana, “todo ha cambiado psicológicamente”, resumió el exdefensa de los Citizens, Micah Richards, en Sky Sports.

Cuántos puntos le lleva el Arsenal al Manchester City

Los seis puntos de ventaja del Arsenal penden ahora de un hilo. De hecho, el perseguidor alcanzará a los ‘Gunners’ si gana el duelo del domingo y el partido aplazado que tiene en la recámara, contra el Crystal Palace en una fecha aún por determinar.

Y es que el viento primaveral parece empujar al City hacia la cumbre, en un periodo en el que su rival se desinfla a pasos agigantados.

El Arsenal solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos (1-0 contra el Sporting en la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones), frente a tres derrotas en el plano doméstico (Copa de la Liga, Copa de Inglaterra y liga) y un empate, contra los portugueses (0-0) el miércoles en Londres.

Históricamente, en la Premier League, el mes de abril es el peor para el entrenador Mikel Arteta (42,3 % de victorias), y el mejor para su competidor Pep Guardiola (79,8 %).

La cantinela que describe al Arsenal como un equipo incapaz de soportar la presión al final de la temporada se hace cada vez más ensordecedora.

Y su juego, que se ha vuelto más espeso, acentúa las críticas.

“No importa lo que piense la gente. Lo único que cuenta es lo que piensa este grupo, lo que piensa el entrenador, y hemos vuelto a semifinales (de la Liga de Campeones)”, zanjó el mediocentro defensivo Declan Rice tras la clasificación sin brillo frente al Sporting.

El club del cañón sigue además siendo dueño de su destino en la liga, algo que el ruido mediático y su estado de forma actual podrían hacer olvidar.

“El Arsenal puede ganar el título el próximo fin de semana en el Etihad”, zanjó Gary Neville, ocho veces campeón de liga con el Manchester United.

“Puede que yo tenga más confianza en el Arsenal de la que el propio Arsenal tiene en sí mismo, pero cuando estás jugando por el título, quedan seis partidos y acabas de perder uno, hay que poner las cosas en perspectiva”, insistió en su pódcast.

Para su antiguo compañero en los ‘Red Devil’s, Roy Keane, es el momento clave.

“Vamos a ver qué tipo de carácter tienen estos chicos del Arsenal en las próximas tres, cuatro, cinco semanas, de qué están hechos”, dijo en Sky Sports. “Si fallan ahora, nunca se lo perdonarán”.

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A pesar de su bajón, el líder cuenta con una enorme ventaja sobre su perseguidor de cara al duelo del domingo: le basta con evitar la derrota, mientras que el Manchester City está obligado a ganar.

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