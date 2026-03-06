Mucha preocupación se presentó en las últimas horas en el entorno de la Selección Colombia, pues a pocos días de la fecha Fifa de marzo y a unos meses del Mundial, el futbolista Daniel Muñoz salió lesionado en el encuentro entre Tottenham y Crystal Palace por un golpe en su hombro.

Y es que en los primeros minutos del encuentro que se disputó en Londres, el lateral colombiano sufrió una fuerte falta en la que cayó mal y pese a que intentó volver a la cancha, el dolor no le permitía ni correr y por eso tuvo que salir reemplazado.

Esta fue la jugada en cuestión:

Durísima lesión de Daniel Muñoz 🇨🇴. Cayó muy feo después de una fuerte entrada y se lastimó el brazo. Que sea lo más leve posible 🙏⚽️pic.twitter.com/hRgo2soFYf — Pablo Giralt (@giraltpablo) March 5, 2026

Qué dijo el técnico del Crystal Palace sobre Daniel Muñoz

En principio se alcanzó a creer que la lesión podía ser un tema de clavícula, por lo que hubiera tenido que pasar por el quirófano, pero en la rueda de prensa posterior al compromiso, el técnico del Crystal Palace, Oliver Glasner, calmó un poco la situación.

“Era el hombro. Ahora mismo, tiene el brazo entorchado; haremos más evaluaciones. Él dice que no se siente tan mal, pero un problema en el hombro siempre es complicado; ojalá no dure demasiado”, explicó Glasner.

Y agregó: “Tuvimos que hacer un cambio a los 15 minutos. Dani Muñoz tuvo que salir y Nathaniel Clyne, que también llevaba muchos partidos sin jugar, así que formamos una defensa de tres completamente nueva, de cinco, pero lo hicieron muy bien todos juntos”.

Por lo pronto, queda esperar que salgan los resultados de los estudios que le hagan al futbolista colombiano, recordando que esta temporada ya estuvo algunas semanas por fuera debido a un problema en la rodilla que venía cargando desde la Copa América de Estados Unidos en 2024.

Cuándo son los partidos de la Selección Colombia

Cabe recordar que Colombia tendrá dos amistosos en el cierre de marzo que marcarán la última concentración previo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Dichos partidos serán:

Colombia vs. Croacia: 26 de marzo.

Colombia vs. Francia: 29 de marzo.

