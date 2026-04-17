En las últimas horas, la Fifa confirmó una de las decisiones más llamativas con miras al Mundial de 2026: la final del torneo contará, por primera vez en la historia, con un espectáculo de medio tiempo al estilo del Super Bowl. Este anuncio marca un giro significativo en la tradición del campeonato más importante del fútbol.

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Gianni Infantino explicó que el objetivo es llevar la experiencia del espectáculo deportivo a otro nivel, aprovechando el alcance global del evento, recogió TUDN. De esta manera, el organismo busca integrar entretenimiento y deporte en un formato que ha sido altamente exitoso en otras competiciones, especialmente en Estados Unidos.

¿Por qué es un cambio histórico para el fútbol?

Hasta ahora, las finales de la Copa del Mundo se han caracterizado por mantener un formato estrictamente deportivo, con ceremonias de apertura antes del partido, pero sin intervenciones durante el entretiempo. La introducción de un ‘show’ musical en ese momento rompe con una tradición de décadas.

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La final del Mundial de 2026 se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium, escenario que será el epicentro de este innovador formato. Allí, millones de espectadores en todo el mundo no solo estarán pendientes del desenlace deportivo, sino también del espectáculo que se desarrollará durante el descanso.

De acuerdo con el medio citado anteriormente, la Fifa trabaja en un ‘show’ de alto nivel que esté a la altura de la audiencia global que tendrá la final. La intención es replicar el impacto cultural que tiene el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, que cada año reúne a algunos de los artistas más importantes del mundo.

Uno de los detalles que más ha llamado la atención es la participación de la banda Coldplay en la organización del espectáculo. Según lo revelado, su vocalista, Chris Martin, estará involucrado en la selección de los artistas que formarán parte del ‘show’.

Aunque todavía no se ha confirmado qué cantantes o agrupaciones estarán sobre el escenario, la expectativa es alta, teniendo en cuenta la magnitud del evento. La Fifa busca garantizar una presentación que tenga impacto global y que conecte con audiencias de diferentes regiones.

Un modelo inspirado en el Super Bowl

La decisión de incluir un show de medio tiempo está claramente influenciada por el modelo del Super Bowl, la final de la NFL, que combina deporte y entretenimiento en un espectáculo de gran escala. Este formato ha demostrado ser exitoso no solo en términos de audiencia, sino también en impacto mediático y comercial.

Con el Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, la Fifa parece apostar por adaptar algunos elementos del entretenimiento deportivo estadounidense para enriquecer la experiencia del torneo.

El anuncio también ha abierto un debate entre aficionados. Mientras algunos celebran la innovación y la posibilidad de atraer nuevas audiencias, otros consideran que este tipo de cambios podría afectar la esencia tradicional del fútbol.

Sin embargo, desde la Fifa defienden la iniciativa como una evolución natural del torneo, en un contexto en el que el deporte compite cada vez más con otras formas de entretenimiento por la atención del público global.

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