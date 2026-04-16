El tradicional álbum de láminas de los mundiales vuelve a crear expectativa entre los aficionados al fútbol con miras a la próxima cita orbital. Como ha ocurrido en cada edición, el coleccionable oficial de Fifa se perfila como uno de los productos más esperados por hinchas de todas las edades, especialmente en países con fuerte cultura futbolera como Colombia.

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El álbum Panini del Mundial se ha convertido en un símbolo que trasciende generaciones. Desde hace décadas, la compañía Panini Group ha sido la encargada de producir este coleccionable, que reúne a las selecciones clasificadas, sus figuras y los momentos más representativos del torneo. Para la edición 2026, se espera una versión renovada que refleje la magnitud histórica del certamen.

Novedades del álbum Panini 2026

El Mundial de 2026 marcará un antes y un después en la historia del fútbol, ya que contará con un formato ampliado de selecciones participantes. Esto se traducirá en un álbum más robusto, con mayor cantidad de páginas, equipos y jugadores. Para los coleccionistas, esto implicará un reto mayor, pero también una experiencia más completa.

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Además, se prevé que el diseño incluya elementos modernos, con secciones especiales dedicadas a figuras destacadas, estadios y momentos históricos. Como es habitual, cada selección tendrá su espacio con escudos, plantillas oficiales y jugadores clave, lo que convierte al álbum en una especie de radiografía del torneo.

El álbum Panini contará con 980 láminas distribuidas en 112 páginas, lo que lo convierte en el más extenso que la marca italiana haya producido en sus más de 50 años acompañando los Mundiales.

Foi anunciada a caderneta do Mundial 2026. Será a maior coleção de sempre, com 112 páginas e 980 cromos 🤯 pic.twitter.com/ucxhVeR5Tl — B24 (@B24PT) December 4, 2025

Cada una de las 48 selecciones tendrá su propio espacio de dos páginas con 20 láminas dedicadas: 18 retratos de jugadores, una foto grupal del equipo y un escudo brillante (foil) de la federación.

Esto significa que los coleccionistas tendrán que completar muchas más imágenes que en ediciones anteriores (por ejemplo, frente a las aproximadamente 670 láminas de Qatar 2022).

Entre las novedades destacan secciones especiales para los estadios de las 16 ciudades sede, pósters de las ciudades anfitrionas, momentos icónicos de la historia del torneo y una página dedicada al “Camino a la Final”. Además, habrá láminas extra similares a las de ediciones pasadas, aunque sin versiones paralelas en esta ocasión.

Los sobres incluirán siete láminas cada uno (en lugar de las cinco tradicionales), lo que ayuda a avanzar más rápido en la colección, pero también eleva el reto general por la cantidad total.

¿Cómo tener el álbum Panini del Mundial 2026 gratis en Colombia?

En medio de la expectativa por su lanzamiento, surgió una alternativa que ha llamado la atención de los fanáticos en Colombia: la posibilidad de obtener el álbum completamente gratis antes de su llegada oficial a tiendas.

El próximo primero de mayo, quienes estén interesados podrán acceder al álbum Panini del Mundial 2026 sin costo adicional al adquirir una edición impresa de El Tiempo. La iniciativa aplicará en distintos puntos de venta del país, incluyendo supermercados, tiendas y puestos de prensa, lo que facilitará el acceso para miles de personas.

De igual forma, los suscriptores de este periódico también recibirán el álbum junto con su ejemplar de ese día.

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