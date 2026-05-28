La tenista colombiana María Camila Osorio está volando en las canchas de París en el Roland Garros, pues ya va en tercera ronda y con mucha ilusión de seguir avanzando en el campeonato.

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Este jueves, 28 de mayo, la tenista colombiana disputó la segunda ronda del Roland Garros, uno de los torneos más importantes del año, y con mucho esfuerzo y en medio de altas temperaturas logró sacar el resultado adelante.

De hecho, venció a Yuliya Putintseva por 7-5, 6-7 y 7-5 en 3 horas y media de partido, lo que demuestra que fue bastante complicado y parejo, pero que la colombiana pudo concretar de muy buena manera.

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Ahora, esta victoria fue muy emotiva porque apenas ganó el último punto, la colombiana cayó de rodillas, se puso las manos en la cara y se puso a llorar de la emoción, ya que fue un triunfo muy complicado y trabajado.

Estas fueron las imágenes de su victoria:

En la entrevista post partido, la colombiana dijo: “Obviamente cuando ya lo perdí (el segundo set) y me fui al baño dije como ‘uf, lo tuve muy cerca’, pero sabía que tenía otra oportunidad más en el tercero y no me quedé tanto en ese momento sino que dije que ya pasó, que tenía que hacer lo que estaba funcionando como entrar con agresividad a la pelota […] pero me mantuve enfocada en lo que tenía que hacer y no lo que había pasado… pero uf, gracias a Dios porque qué duro”.

Y es que esta victoria es muy importante porque, además, se adjudicó un gran premio, que para esta edición está distribuido de la siguiente manera:

Primera ronda: 87.000 euros.

Segunda ronda: 130.000 euros.

Tercera ronda: 187.000 euros.

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Ahora, la colombiana enfrentará a Anna Kalinskaya, la número 22 del mundo, el próximo sábado 30 de mayo con horario aún por definir.

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