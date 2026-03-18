La jornada de este martes en el WTA 1000 Miami Open tuvo uno de sus momentos más comentados en la cancha principal, aunque no precisamente por la calidad del tenis. La tenista colombiana María Camila Osorio selló su pase a la segunda ronda con un sólido triunfo sobre la experimentada checa Katerina Siniaková, pero el cierre del duelo derivó en una escena que rápidamente se viralizó.

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El marcador final fue claro: 6‑1, 6‑4 para Osorio, quien dominó el primer set con autoridad y controló los momentos clave del segundo para cerrar el partido en poco más de una hora. No obstante, más allá del resultado técnico, el foco del mundo deportivo se centró en el dramático y accidentado cierre del encuentro.

La polémica estalló en el mismísimo ‘match point’. En medio del último intercambio, Siniakova sufrió un inoportuno resbalón en el fondo de la cancha que le impidió alcanzar la pelota, sentenciando así su derrota. El punto final no fue un ‘winner’ limpio, sino una caída que simbolizó el colapso físico y mental de la checa durante el cierre del juego.

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Acá, el momento de lo ocurrido:

Player falls on march point person from crowd cheering awkward handshake leaves court crying Siniakova Osorio pic.twitter.com/vZDcYbWQhN — Ashley’s Media (@mediagnome16) March 18, 2026

¿Cómo fue el desplante a María Camila Osorio?

Tras levantarse del suelo, visiblemente adolorida y frustrada, Siniakova protagonizó el momento que se hizo viral. En lugar del tradicional saludo afectuoso o el reconocimiento al esfuerzo de su rival, la checa apenas rozó la mano de Osorio con una frialdad absoluta.

Sin mediar palabra y evitando el contacto visual, Siniakova se dirigió a su banquillo, recogió sus implementos de manera brusca y abandonó la cancha central entre lágrimas. Las cámaras de la transmisión oficial captaron el rostro desencajado de la europea, quien no pudo contener el llanto mientras se dirigía a los vestuarios.

María Camila, lejos de celebrar con euforia, mostró una genuina preocupación. La colombiana se acercó al banquillo de su rival para intentar consolarla o preguntar por su estado tras la caída, pero fue ignorada.

Este gesto de deportividad de Osorio fue aplaudido por el público, mientras que la actitud de Siniakova fue calificada por muchos sectores de la prensa internacional como “poco profesional”.

¿Qué dijeron las protagonistas?

Hasta el momento, no hay declaraciones extensas de Siniaková que expliquen directamente sus emociones o el porqué de su actitud en el cierre del encuentro. Sin embargo, según reportes de prensa deportiva y transmisiones del evento, la tenista checa no participó en una rueda de prensa elaborada ni se emitió un comunicado oficial desde su equipo al respecto.

Camila Osorio, por su parte, se limitó a hablar sobre el partido y su avance. La colombiana destacó que se sintió sólida y centrada durante gran parte del duelo, y que está satisfecha con su nivel de juego en una cancha de tan alto calibre como la del Miami Open —uno de los WTA 1000 más importantes del calendario femenino—.

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