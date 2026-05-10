Faltando 20 kilómetros para terminar la segunda etapa del Giro de Italia 2026, se presentó una durísima caída que dejó a muchos ciclistas afectados, pues los corredores iban a gran velocidad, uno de adelante se resbaló y de ahí para atrás se hizo un efecto dominó que dejó a varios de los favoritos en el piso.

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Este fue el momento del durísimo accidente:

Por ejemplo, para Colombia hubo una baja muy importante que fue la de Santiago Buitrago, capo del Bahrain Victorious, quien desafortunadamente no pudo levantarse y fue llevado a un hospital cercano para determinar lesiones, aunque horas después se confirmó que, afortunadamente, no sufrió de ninguna fractura ni nada por el estilo.

No obstante, el colombiano no fue el único afectado, ya que varios más tuvieron que dejar la competencia.

Qué le pasó a Adam Yates

Uno de los equipos más perjudicados por esta situación fue el UAE Team Emirates, considerado por muchos como el mejor del mundo, pues en dicha caída tres ciclistas se vieron afectados y eso desarmó prácticamente todo el plan de carrera.

Uno de ellos fue Adam Yates, candidato al título en esta edición, quien pese a que cruzó la meta con muchos golpes, no pudo tomar la salida en la tercera jornada.

Según informó Adrián Rotunno, médico del UAE, estas fueron las complicaciones de los deportistas: “Lamentablemente, el accidente ocurrido ayer en la segunda etapa nos afectó gravemente. Jay Vine sufrió una conmoción cerebral y una fractura de codo. Marc Soler tiene una fractura de pelvis. Por el momento, ninguno de los dos requerirá cirugía”.

En cuanto a Yates, agregó: “Adam Yates sufrió abrasiones graves y una laceración en la oreja izquierda. Inicialmente, se le evaluó en el lugar por una posible conmoción cerebral y se le autorizó a continuar, pero posteriormente ha presentado síntomas tardíos de conmoción cerebral. No tomará la salida de la tercera etapa hoy”.

Finalmente, el médico aseguró que estarán unos días más bajo observación y luego regresarán a sus casas para recuperarse de la mejor manera posible pensando en el resto de la temporada.

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De esta manera, ahora los favoritos para quedarse con el título se reducen a tres, que son Jonas Vingegaard, del Visma Lease-A-Bike, Egan Bernal del Ineos y Giulio Pelizzari del Red Bull Bora.

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