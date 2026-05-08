A partir de este viernes, 8 de mayo, en territorio búlgaro primero y luego en el italiano, se llevará a cabo el Giro de Italia 2026, la primera gran vuelta del año que contará con varios de los mejores ciclistas del mundo.

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Esta es una competencia muy importante porque es la preferida de muchos, ya que cuenta con paisajes maravillosos, una ruta bastante complicada y tiene una mística que no tienen ni el Tour ni La Vuelta a España.

En Colombia, por ejemplo, llama la atención debido a que hay tres ciclistas que competirán tanto por etapas como por clasificaciones generales, como lo son Egan Bernal con el Ineos, Santiago Buitrago con el Bahrain Victorious y Einer Rubio con el Movistar.

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Ahora, para este año los colombianos tendrán la posibilidad de elegir dónde ver esta competencia porque hay varias opciones, así que cada uno puede elegir a su comentarista y narrador que prefiera.

Dónde ver el Giro de Italia

Para este año, serán tres canales los que transmitirán esta importante competencia de ciclismo, una de las más grandes a nivel nacional, los cuales son:

Caracol.

RCN.

DirecTV.

ESPN, por su parte, tiene los derechos tanto del Tour de Francia como de la Vuelta a España, pero para esta primera gran competencia no cuenta con los derechos de transmisión.

Cuándo es el Giro de Italia

Cabe recordar que la primera gran vuelta de la temporada será del 8 al 31 de mayo con un total de 21 etapas, en las que los ciclistas recorrerán un total de 3.468 kilómetros en total.

De esas etapas, 11 son de media y alta montaña, 9 planas y una contrarreloj en la jornada 10.

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Quiénes son los favoritos para ganar el Giro de Italia

Cabe recordar que los favoritos para quedarse con el título del Giro son Jonas Vingegaard, ciclista del Visma Lease-A-Bike; Adam Yates, del UAE Team Emirates; Giulio Pelizzari, del Red Bull Bora; y el colombiano Egan Bernal, del Ineos.

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