Una noche histórica vivió Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro. El equipo dirigido por Lucas González goleó 3-0 a Nacional de Uruguay y tomó el liderato del Grupo B de la Copa Libertadores 2026, dejando muy golpeado al conjunto uruguayo, que le había ganado a los ‘pijaos’ en Montevideo.

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El partido comenzó parejo y con opciones para ambos equipos, pero el cuadro pijao logró romper el equilibrio cerca del final del primer tiempo. El delantero Luis Sandoval abrió el marcador desde el punto penal luego de una jugada revisada por el VAR, desatando la celebración en Ibagué.

Tolima aprovechó los espacios y terminó ampliando la diferencia con anotaciones de Jherson Mosquera y Jersson González, quien selló la goleada con una definición de gran calidad ante la salida del arquero rival.

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El resultado dejó al club colombiano como líder parcial del Grupo B con siete puntos, mientras que Nacional quedó en el último lugar de la zona y comprometió seriamente sus opciones de clasificación a los octavos de final.

👉 Obligado a ganar en casa. ⚽ Luego de la dura derrota de hoy 3 a 0 frente a Tolima, Nacional quedó último en su grupo de Copa Libertadores y deberá sumar de local para garantizar su participación en octavos de final. pic.twitter.com/HQwz6tmGlE — OVACIÓN (@ovacionuy) May 7, 2026

La victoria también fortaleció el gran momento del equipo tolimense como local, escenario en el que el conjunto vinotinto y oro viene mostrando un alto nivel tanto en Liga BetPlay como en competencias internacionales.

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