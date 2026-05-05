La idea de ver a Fórmula 1 en Barranquilla sigue siendo, por ahora, un anhelo lejano. Sin embargo, la ciudad sí estaría cerca de concretar la llegada de otra de las grandes competencias del automovilismo mundial: la IndyCar Series, que ya toma fuerza en los planes de la administración local.

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El impulso más reciente a este proyecto se dio tras la visita del piloto colombiano Juan Pablo Montoya, una de las figuras más importantes del país en el automovilismo internacional. Su presencia en la capital del Atlántico coincidió con avances clave en las gestiones que buscan llevar una carrera oficial a las calles de la ciudad.

Desde la Alcaldía, el mandatario Alejandro Char confirmó que las conversaciones están adelantadas y que existe optimismo frente a un anuncio en el corto plazo. De hecho, aseguró que Barranquilla estaría próxima a convertirse en sede de un Gran Premio de IndyCar, un paso que marcaría un hito para el deporte a motor en Colombia.

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Aunque aún se afinan detalles técnicos y logísticos, uno de los puntos centrales del proyecto es que el circuito sería urbano. Entre las zonas contempladas aparece el Malecón del Río como eje del trazado, lo que permitiría integrar el evento con uno de los espacios más representativos de la ciudad. Las autoridades trabajan en la definición del recorrido y otros aspectos operativos que son clave para cerrar el acuerdo.

La eventual llegada de IndyCar no implica dejar de lado la aspiración de recibir a la Fórmula 1 en el futuro. Por el contrario, desde el gobierno local consideran que albergar una competencia de este nivel serviría como plataforma para posicionar a Barranquilla en el mapa internacional del automovilismo y fortalecer su candidatura a eventos aún más grandes.

En paralelo, Montoya dejó abierta la expectativa sobre nuevas actividades relacionadas con el automovilismo en el país, al anticipar una experiencia destacada en Barranquilla durante los próximos meses. Su trayectoria en IndyCar, antes y después de su paso por otras categorías, lo convierte en una voz autorizada dentro de este tipo de iniciativas.

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Así, mientras la Fórmula 1 sigue siendo un objetivo a largo plazo, la IndyCar aparece como una posibilidad mucho más cercana que podría transformar el panorama deportivo de la ciudad.

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