Estamos a pocos días de iniciar el Giro de Italia 2026, la primera gran vuelta del año que contará con varios de los mejores ciclistas del mundo, quienes buscarán aguantar las tres semanas para meterse en las mejores posiciones de la clasificación general.

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Hasta ahora están comenzando a salir los ciclistas que representarán cada equipo, pero algo es seguro y es que el espectáculo está garantizado porque habrá etapas de montaña, en llano, contrarreloj y más.

Ahora, uno de los equipos que quiere ser protagonista para competir con los más poderosos es el Bahrain Victorious, el cual ya confirmó a sus deportistas que correrán en las próximas tres semanas.

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Santiago Buitrago, líder del Bahrain para el Giro de Italia

Tal como publicó el equipo a través de sus redes sociales, el capo y líder natural del equipo será el colombiano Santiago Buitrago, quien buscará luchar tanto por victorias de etapa como por la clasificación general.

El bogotano estará acompañado por:

Damiano Caruso.

Eulalio.

Franh Miholjevic.

Paasschens.

Alec Segaert.

Robert Stannard.

Zambanini.

Cabe recordar que a lo largo de su carrera, Buitrago ha sumado dos victorias de etapa en el Giro de Italia, en 2022 y 2023, además de que ha terminado en la posición 12 y posición 13. Este año, con 26 años de edad, espera superar lo conseguido antes, sumando más victorias y cerrando, al menos, en el top 10 de la clasificación general.

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Cuándo es el Giro de Italia

Cabe recordar que la primera gran vuelta de la temporada será del 8 al 31 de mayo con un total de 21 etapas, en las que los ciclistas recorrerán un total de 3.468 kilómetros en total.

De esas etapas, 11 son de media y alta montaña, 9 planas y una contrarreloj en la jornada 10.

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