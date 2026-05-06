El reciente lanzamiento de la Epic 9 vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que cada vez genera más debate en el ciclismo: ¿qué explica que una bicicleta alcance precios cercanos a los 60 millones de pesos?

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Lejos de ser un simple medio de transporte, estos modelos están diseñados para la alta competencia. Materiales como fibra de carbono ultraligera, sistemas de suspensión avanzada y desarrollos aerodinámicos hacen parte de una ingeniería que busca reducir gramos y mejorar el rendimiento en cada pedalazo. En el papel, menos peso y mayor eficiencia se traducen en segundos de ventaja en circuitos exigentes, donde cualquier diferencia puede definir una carrera.

Sin embargo, ese salto tecnológico también ha ampliado la brecha dentro del deporte. Mientras bicicletas como la Epic 9 están pensadas para atletas de alto nivel, la mayoría de aficionados practica con equipos considerablemente más económicos. Esto marca una división cada vez más evidente entre el ciclismo competitivo de élite y el recreativo, donde el acceso a tecnología de punta sigue siendo limitado.

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El fenómeno no es aislado. Colombia se ha convertido en un escenario clave para este tipo de desarrollos. Su geografía montañosa, la variedad de terrenos y la creciente popularidad del cross country han llevado a que marcas como Specialized vean el país como un laboratorio natural para probar bicicletas de alto rendimiento. Senderos técnicos, ascensos prolongados y descensos exigentes ofrecen condiciones ideales para llevar al límite este tipo de máquinas.

En ese contexto, el alto costo también responde a una lógica de mercado: productos especializados, dirigidos a un nicho reducido y con procesos de investigación y desarrollo que pueden tardar años. A esto se suman componentes de gama alta, producción limitada y una demanda impulsada por deportistas profesionales y entusiastas con alto poder adquisitivo.

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Aun así, la discusión sigue abierta. Para muchos, estos precios reflejan el avance tecnológico del ciclismo; para otros, evidencian cómo el deporte se vuelve cada vez más exclusivo. Lo cierto es que, mientras la innovación avanza, el acceso sigue siendo uno de los principales retos para una disciplina que crece con fuerza en países como Colombia, pero que aún mantiene una distancia marcada entre la élite y la base de aficionados.

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