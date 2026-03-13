En los últimos años, los vehículos eléctricos se han convertido en una alternativa de movilidad cada vez más común en las ciudades. Factores como la necesidad de reducir la contaminación, disminuir los costos asociados al transporte y encontrar opciones más sostenibles han impulsado el interés por este tipo de medios de transporte.

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Entre las alternativas más utilizadas se encuentran la bicicleta eléctrica y la moto eléctrica, dos vehículos que funcionan con energía eléctrica y que han ganado popularidad entre quienes buscan movilizarse de manera más eficiente.

Aunque ambos comparten ventajas importantes, como no utilizar gasolina y crea menos emisiones contaminantes, también presentan diferencias significativas.

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Estas no solo están relacionadas con su diseño o su velocidad, sino también con los requisitos legales que deben cumplir para circular por las vías.

Aspectos como el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), la revisión técnico-mecánica o la licencia de conducción suelen provocar dudas entre los usuarios que consideran adquirir alguno de estos vehículos.

Diferencias en el funcionamiento entre bicicleta eléctrica y moto eléctrica

Una de las principales diferencias entre estos dos medios de transporte está en la forma en que operan. La bicicleta eléctrica puede entenderse como una evolución de la bicicleta tradicional, ya que mantiene el pedaleo como base del movimiento, pero incorpora un motor eléctrico que brinda asistencia al conductor.

Este sistema de asistencia funciona mientras el usuario pedalea y ayuda a reducir el esfuerzo necesario para desplazarse, especialmente en trayectos largos o en pendientes.

Debido a este apoyo, las personas pueden recorrer mayores distancias sin agotarse tanto como lo harían con una bicicleta convencional.

Sin embargo, este tipo de vehículo suele tener un límite de velocidad cercano a los 25 kilómetros por hora, ya que al superar ese rango el motor deja de brindar asistencia.

En cambio, la moto eléctrica funciona de forma más similar a una motocicleta tradicional. En lugar de depender del pedaleo, estos vehículos se controlan mediante un acelerador que permite regular la velocidad.

Además, cuentan con motores de mayor potencia, lo que les permite alcanzar velocidades más altas y recorrer trayectos más largos en menos tiempo.

Debido a estas características, el comportamiento de la moto eléctrica en la vía es más parecido al de una motocicleta de combustión, lo que también influye en los requisitos que deben cumplir sus conductores.

Qué documentos necesita una bicicleta eléctrica para circular en Colombia

En muchos casos, las bicicletas eléctricas no están sujetas a las mismas exigencias legales que otros vehículos motorizados. Esto se debe a que, siempre que cumplan con ciertas características técnicas, suelen considerarse una extensión de la bicicleta convencional.

Por ejemplo, su motor normalmente tiene una potencia limitada y funciona únicamente como apoyo al pedaleo. Además, la velocidad que pueden alcanzar suele estar restringida a un máximo cercano a los 25 kilómetros por hora.

Cuando un vehículo eléctrico cumple con estas condiciones, generalmente no se exige que tenga matrícula ni que su conductor cuente con licencia de conducción. Tampoco es obligatorio adquirir el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) ni hacer la revisión técnico-mecánica.

Estas facilidades han contribuido a que las bicicletas eléctricas se conviertan en una opción atractiva para quienes buscan un medio de transporte económico y práctico, especialmente para desplazamientos cortos o medianos dentro de la ciudad.

Además, en muchas ciudades pueden circular por ciclorrutas o carriles destinados a los ciclistas.

Documentos obligatorios para una moto eléctrica

La situación es diferente en el caso de las motos eléctricas. Debido a su mayor potencia y velocidad, este tipo de vehículo suele ser clasificado legalmente como una motocicleta o, en algunos casos, como un ciclomotor.

Por esta razón, quienes utilizan motos eléctricas deben cumplir con requisitos legales similares a los de las motocicletas tradicionales. Entre los documentos obligatorios se encuentran la matrícula del vehículo, la licencia de conducción correspondiente y el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

Asimismo, dependiendo del tiempo de uso del vehículo, también puede ser necesario hacer la revisión técnico-mecánica, una inspección que busca garantizar que el vehículo se encuentre en condiciones adecuadas para circular de forma segura.

Además de estos requisitos, los conductores deben cumplir con las normas de tránsito vigentes, como el uso obligatorio del casco y el respeto de las señales y límites de velocidad.

Uso en la ciudad y diferencias en movilidad

Más allá de los documentos exigidos, también existen diferencias importantes en la forma en que estos vehículos se utilizan en la vida cotidiana. La bicicleta eléctrica suele ser ideal para trayectos cortos o medianos dentro de la ciudad, especialmente en lugares donde existe una infraestructura pensada para los ciclistas, como ciclorrutas o carriles exclusivos.

Otra ventaja es que su mantenimiento suele ser más sencillo y económico, lo que la convierte en una opción accesible para muchas personas.

Por otro lado, las motos eléctricas ofrecen mayor autonomía y velocidad, lo que las hace una alternativa interesante para quienes necesitan recorrer distancias más largas o desplazarse con mayor rapidez. Sin embargo, su costo inicial suele ser más alto y su regulación es más estricta.

En definitiva, aunque la bicicleta eléctrica y la moto eléctrica comparten el uso de energía eléctrica como fuente principal, sus diferencias en potencia, funcionamiento y velocidad hacen que también cambien los requisitos legales que deben cumplir.

Conocer estas normas es clave para elegir el vehículo que mejor se adapte a las necesidades de movilidad y evitar inconvenientes al momento de circular por la ciudad.

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