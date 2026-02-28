En Colombia, el transporte de los ciudadanos enfrenta desafíos crecientes: congestión en las principales ciudades, demoras en el transporte público y un aumento en los costos de desplazamiento diario.

Es más, recientemente las personas han optado por tomar transportes alternativos a los buses o los automóviles, y una de esas opciones ha sido la motocicleta.

La facilidad de tránsito en calles estrechas, la reducción del tiempo en trayectos y la menor inversión inicial en comparación con un automóvil explican en parte este fenómeno.

Dentro de este contexto, AKT Motos lanzó la NKD 125 Classic V3 – Edición Especial, una versión renovada de la motocicleta más vendida en el país.

Según datos del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), la NKD 125 alcanzó 82.200 unidades vendidas en 2025, con una participación de mercado del 7.3 %, y acumula un total histórico que supera el medio millón de unidades.

Este desempeño refleja la confianza de los usuarios en un modelo que combina eficiencia, versatilidad y resistencia, características valoradas en un país con diversidad geográfica y condiciones viales heterogéneas.

Cómo es la nueva NKD 125

La NKD Classic V3 mantiene el motor CGR que ha acompañado a casi un millón de unidades de AKT en sus 22 años de historia. Esta edición especial introduce ajustes estéticos y de equipamiento, incluyendo:

Tanque con pintura Negro Dark Flame, un tono negro con efecto rojo cereza según la luz.

Kit de calcomanías ‘California Retro Sunset’ y rines de aluminio dorados Murelli.

Llantas Dunlop, protector de farola metálico tipo persiana, defensa tubular clásica y manubrio de aluminio.

Direccionales halógenas de estilo retro y fuelles de caucho en la suspensión delantera, manteniendo la configuración mecánica original.

El diseño combina elementos clásicos con funcionalidad, reflejando la tendencia de los usuarios a buscar vehículos prácticos, confiables y con identidad visual sin sacrificar la eficiencia.

El precio base de la NKD 125 estándar es de 5’490.000 pesos, mientras que la NKD Classic V3 – Edición Especial se comercializa desde 6’090.000 pesos. Esta estrategia coincide con la creciente importancia del segmento de baja cilindrada, que domina el mercado colombiano en volumen y participación, y responde a las necesidades de movilidad diaria de miles de ciudadanos, facilitando desplazamientos más rápidos, económicos y adaptados a un país con infraestructura vial diversa.

Por qué hay tantas motos en Colombia

El auge de la motocicleta en Colombia está estrechamente ligado a varios factores:

Obras de infraestructura y congestión: las ciudades más grandes, como Bogotá, Medellín y Cali, experimentan constantes obras viales que causan desvíos y tiempos de viaje más largos. En este escenario, la moto permite desplazamientos ágiles, incluso en calles saturadas.

Accesibilidad económica: el costo de transporte público ha aumentado en los últimos años, mientras que adquirir y mantener una motocicleta de baja cilindrada es relativamente más asequible. Esta motocicleta, por ejemplo, combina un precio inicial bajo con mantenimiento económico y disponibilidad de repuestos.

Versatilidad geográfica: Colombia cuenta con rutas urbanas densamente pobladas y vías rurales con condiciones diversas. La capacidad de una moto ligera y confiable facilita la movilidad diaria en ambos entornos.

Flexibilidad y personalización: más allá del transporte, las motocicletas permiten adaptaciones según las necesidades del usuario, desde transporte de carga ligera hasta ajustes estéticos o de seguridad, que responden a la creciente demanda de movilidad funcional y práctica.

