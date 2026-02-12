Así como hubo un cambio en la compra de carros en Colombia en 2026, es pertinente darle una mirada a la actualidad de la normatividad para uno de los aspectos claves para las motos en el territorio nacional.

La legalidad del uso de visores oscuros en los cascos para motociclistas en Colombia durante este 2026 está regida principalmente por la Resolución 23385 de 2020 del Ministerio de Transporte.

Esta normativa establece las condiciones mínimas de seguridad para el uso de cascos y accesorios, buscando reducir la mortalidad en las vías. Es fundamental entender que el uso de visores polarizados, oscurecidos o tipo espejo no está prohibido de manera absoluta, pero su uso incorrecto bajo ciertas condiciones de visibilidad sí provoca multas.

Para evitar sanciones y garantizar su seguridad vial, debe tener en cuenta las siguientes reglas claras:

Visibilidad diurna: durante el día, el uso de visores oscuros es legal, ya que ayudan a reducir el deslumbramiento solar y la fatiga visual del conductor. No existe restricción horaria mientras la luz natural sea suficiente.

durante el día, el uso de visores oscuros es legal, ya que ayudan a reducir el deslumbramiento solar y la fatiga visual del conductor. No existe restricción horaria mientras la luz natural sea suficiente. Restricción nocturna: es ilegal y motivo de multa conducir con visor oscuro entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m., o cuando las condiciones climáticas (niebla intensa o lluvia) reduzcan la visibilidad. En estos casos, el visor debe ser transparente.

es ilegal y motivo de multa conducir con visor oscuro entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m., o cuando las condiciones climáticas (niebla intensa o lluvia) reduzcan la visibilidad. En estos casos, el visor debe ser transparente. Certificación técnica: el visor debe permitir una visión clara y no presentar rayones o deformaciones que distorsionen la imagen, independientemente de su tonalidad.

Integridad del casco: la normativa prohíbe el uso de visores que no estén diseñados específicamente para el modelo del casco, ya que pueden desprenderse en caso de impacto.

la normativa prohíbe el uso de visores que no estén diseñados específicamente para el modelo del casco, ya que pueden desprenderse en caso de impacto. Multa aplicable: incumplir estas normas se tipifica bajo la infracción C.24 del Código Nacional de Tránsito, que conlleva una multa económica de aproximadamente 15 salarios mínimos diarios legales vigentes y la posible inmovilización de la motocicleta.

¿Qué se debe tener en cuenta al comprar un casco de motocicleta?

Comprar un casco de motocicleta va más allá de elegir un diseño estético; es una decisión crítica para la supervivencia y el cumplimiento legal en Colombia.

Un casco de alta calidad actúa como la principal barrera contra traumatismos craneoencefálicos, por lo que su elección debe basarse en criterios técnicos rigurosos y normativas vigentes que garanticen una protección real ante impactos severos.

Para hacer una compra segura y responsable, debe verificar los siguientes aspectos fundamentales:

Certificaciones de seguridad: asegurarse de que el casco cumpla con la norma europea ECE 22.06 (la más exigente actualmente) o la norma estadounidense DOT. En Colombia, la resolución 23385 exige que el casco tenga una etiqueta legible con estas certificaciones para ser legal.

asegurarse de que el casco cumpla con la norma europea ECE 22.06 (la más exigente actualmente) o la norma estadounidense DOT. En Colombia, la resolución 23385 exige que el casco tenga una etiqueta legible con estas certificaciones para ser legal. Tipo de casco: priorizar los cascos integrales (de una sola pieza), ya que ofrecen protección completa para la mandíbula y el rostro. Los cascos abatibles son prácticos, pero solo son seguros si cuentan con la homologación P/J para circular con la mentonera abierta.

priorizar los cascos integrales (de una sola pieza), ya que ofrecen protección completa para la mandíbula y el rostro. Los cascos abatibles son prácticos, pero solo son seguros si cuentan con la homologación P/J para circular con la mentonera abierta. Talla y ajuste: el casco no debe quedar suelto ni excesivamente apretado. Debe presionar suavemente las mejillas y no moverse al sacudir la cabeza. Usar una cinta métrica para medir el contorno de su cabeza sobre las cejas.

el casco no debe quedar suelto ni excesivamente apretado. Debe presionar suavemente las mejillas y no moverse al sacudir la cabeza. Usar una cinta métrica para medir el contorno de su cabeza sobre las cejas. Fecha de vencimiento: los materiales internos (EPS) se degradan con el tiempo. Verificar la fecha de fabricación y evitar cascos con más de cinco años de antigüedad o que hayan sufrido impactos previos

Visibilidad y ventilación: el visor debe ser resistente a rayones y ofrecer un amplio campo de visión. Un buen sistema de ventilación evita el empañamiento y garantiza la comodidad en climas cálidos.

Para consultar las especificaciones técnicas obligatorias, es útil visitar el portal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial o el sitio del Ministerio de Transporte con la idea de conocer los detalles oportunos del tema.

