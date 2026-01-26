El sector de motocicletas en Colombia se perfila hacia 2026 con un panorama de estabilidad en sus niveles de actividad, consolidándose como uno de los principales impulsores de la movilidad, el empleo y la inclusión social en el país.

De acuerdo con las proyecciones del sector, para 2026 se registrarían cerca de 1,1 millones de motocicletas nuevas. Con este crecimiento, el parque automotor superaría los 14 millones de motos inscritas en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). Esta evolución no estaría asociada únicamente al aumento de ventas, sino a cambios estructurales en la forma en que los ciudadanos acceden al transporte y a oportunidades laborales, de acuerdo con datos de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi.

Actualmente, la motocicleta cumple un papel clave en la economía diaria de millones de personas. Más de una tercera parte de los motociclistas, principalmente de los estratos 1, 2 y 3, utiliza este vehículo de manera exclusiva como herramienta de trabajo en actividades como comercio, mensajería, domicilios y prestación de servicios.

Las estimaciones indican que alrededor de 2,6 millones de familias dependen directamente de la llamada economía de la motocicleta, siendo este vehículo su principal fuente de ingresos. Además, se calcula que más de 5,5 millones de hogares en Colombia cuentan con al menos una motocicleta, lo que ha contribuido a dinamizar las economías locales y regionales en distintas zonas del país.

¿Cuántas motos se registraron en Colombia en 2025?

El mercado de motocicletas en Colombia cerró 2025 con un balance positivo. De acuerdo con cifras consolidadas del sector, durante ese año se registraron cerca de 1,1 millones de motocicletas nuevas en el país, lo que ratificó a este vehículo como uno de los principales medios de transporte para los colombianos.

Los registros evidencian que la moto siguió ganando terreno frente a otros tipos de vehículos, impulsada por factores como su menor costo frente a los automóviles, el ahorro en combustible y la facilidad de movilidad en ciudades con alta congestión vial. Además, este tipo de transporte continúa siendo clave para actividades laborales como domicilios, mensajería y desplazamientos diarios.

El volumen de matrículas de 2025 mantuvo la tendencia de años anteriores, en los que la motocicleta se ha consolidado como una alternativa fundamental tanto en zonas urbanas como rurales. Las cifras también reflejan la importancia del sector motociclista dentro de la dinámica económica y de movilidad del país.

¿Cuántas motos están registradas en Colombia?

En Colombia, las motocicletas continúan consolidándose como el vehículo más utilizado por los ciudadanos. De acuerdo con cifras del sector, a comienzos de 2025 el país superó los 12,4 millones de motos registradas, lo que representa más del 60 % del parque automotor nacional.

El crecimiento de este segmento se mantuvo durante 2024, año en el que se reportaron más de 815.000 matrículas nuevas, reflejando la alta demanda de este medio de transporte en distintas regiones del país. Según datos de Fenalco, las motocicletas siguen siendo una opción clave para la movilidad diaria, especialmente por su menor costo frente a otros vehículos y su facilidad de uso en zonas urbanas y rurales.

Estas cifras ratifican la importancia del mercado de motos dentro de la economía y la movilidad en Colombia, así como su impacto en sectores como el comercio, los servicios y el empleo. El comportamiento del parque automotor también plantea retos en materia de seguridad vial, infraestructura y regulación.

