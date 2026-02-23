A las situaciones de orden público en Bogotá se le sumó una en la que sorprendió a propios y extraños por las medidas que tomó el protagonista de los hechos en plenas calles de la ciudad.

El momento quedó grabado en cámaras y fue divulgado por la cuenta de X (antes conocido como Twitter) de El Tiempo, que explicó lo que sucedió con una moto quemada en un concurrido punto vial.

El motociclista reaccionó a un operativo de control en cercanías al caño de la carrera 30 con calle 12 sur (ver mapa), donde la Secretaría de Movilidad encontró irregularidades que desembocaron en la molestia del hombre.

Los oficiales le impusieron comparendos por andar sobre el anden, no portar licencia y, en medio de la respuesta del motociclista, desacato a la autoridad. Ante esas tres multas, llegó el sorpresivo movimiento.

El hombre arrojó al caño y quemó la motocicleta, en una escena que acabó registrada en video y que se convirtió en el reflejo de una situación difícil en medio de ese control vial.

¿Qué hacer ante un operativo de movilidad en Bogotá?

Enfrentar un operativo de movilidad en Bogotá (coloquialmente conocido como retén) requiere mantener la calma y conocer sus derechos y deberes para evitar sanciones innecesarias. Estos controles, liderados por el Cuerpo de Agentes Civiles de Tránsito y la Policía Metropolitana de Tránsito, tienen como fin verificar la legalidad de los documentos y el cumplimiento de las normas de seguridad vial en 2026.

Detenerse de forma segura: al recibir la señal, usar las direccionales y estacionarse sin bloquear el flujo vehicular ni poner en riesgo a peatones.

al recibir la señal, usar las direccionales y estacionarse sin bloquear el flujo vehicular ni poner en riesgo a peatones. Identificar a la autoridad: los agentes deben estar debidamente uniformados y portar un carné visible con su nombre y número de placa. Las personas tienen derecho a solicitar su identificación antes de entregar cualquier documento.

los agentes deben estar debidamente uniformados y portar un carné visible con su nombre y número de placa. Las personas tienen derecho a solicitar su identificación antes de entregar cualquier documento. Presentar documentos: es obligatorio mostrar (física o digitalmente a través del RUNT) la licencia de conducción, la licencia de tránsito del vehículo, el SOAT vigente y la Revisión Técnico-Mecánica (RTM).

es obligatorio mostrar (física o digitalmente a través del RUNT) la licencia de conducción, la licencia de tránsito del vehículo, el SOAT vigente y la Revisión Técnico-Mecánica (RTM). Grabar el procedimiento: el Ministerio de Transporte ha aclarado que los ciudadanos pueden grabar los operativos como garantía de transparencia, siempre que no obstruyan la labor de los funcionarios.

Según la Secretaría Distrital de Movilidad, existen conductas que derivan en el traslado inmediato a patios, como conducir sin licencia, bajo efectos del alcohol o transitar por zonas prohibidas (como andenes o ciclorrutas).

Si el propietario se hace presente antes de que la grúa inicie el traslado, tiene derecho a que solo se le imponga el comparendo sin llevarse el vehículo, siempre que la infracción lo permita legalmente.

Mantener una actitud respetuosa es fundamental pues cualquier agresión verbal o física puede agravar la situación jurídica del conductor. Si se considera que hubo un abuso de autoridad, se puede denunciar a través de la Línea 195 o el portal ‘Bogotá Te Escucha’.

¿Cómo se pagan los comparendos de tránsito en Bogotá?

Pagar los comparendos de tránsito en Bogotá en 2026 es un proceso ágil que puede realizarse de forma virtual o presencial a través de los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Movilidad. Para iniciar el trámite, debe ingresar al portal Bogotá Crece, sección ‘Consulta y Pago de Comparendos’, digitando su número de cédula o la placa del vehículo para visualizar las obligaciones pendientes. Hay varias opciones:

Pago en línea (PSE) : es la alternativa más rápida. Tras generar la liquidación en el sitio web de la Secretaría, se puede pagar directamente mediante la cuenta de ahorros o corriente.

: es la alternativa más rápida. Tras generar la liquidación en el sitio web de la Secretaría, se puede pagar directamente mediante la cuenta de ahorros o corriente. Corresponsales bancarios: se puede descargar el recibo con código de barras y pagar en bancos autorizados (como Banco de Occidente o Davivienda) y puntos Éxito o Efecty.

se puede descargar el recibo con código de barras y pagar en bancos autorizados (como Banco de Occidente o Davivienda) y puntos Éxito o Efecty. Cursos pedagógicos: si se hace el pago dentro de los primeros 5 a 20 días hábiles (según el tipo de notificación), se puede obtener descuentos del 50 % o 25 % luego de asistir a un curso sobre normas de tránsito.

Es fundamental verificar que el pago se refleje en el sistema SIMIT, que es la base de datos nacional, para evitar impedimentos al realizar trámites como la renovación de la licencia o la venta de un vehículo. Si una persona no está de acuerdo con la infracción, tiene un plazo limitado para solicitar una audiencia de impugnación ante un inspector de tránsito.

