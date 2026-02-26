El mercado de vehículos eléctricos en Colombia sigue sumando actores. A las calles del país ya comenzaron a llegar las primeras unidades del Dongfeng BOX, un compacto urbano con el que la marca asiática, representada por Corautos Andino, refuerza su apuesta por la electrificación en un segmento que cada vez tiene más competencia.

No se trata únicamente de un nuevo lanzamiento, sino del inicio de una estrategia más amplia. La compañía anunció un plan de expansión que contempla la apertura de cinco vitrinas exclusivas de vehículos eléctricos Dongfeng durante 2026, además de fortalecer su presencia en ciudades clave como Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali.

Dongfeng BOX: equipamiento del nuevo carro eléctrico

Este vehículo llega al país en dos configuraciones: E2 y E3. Ambas comparten la misma base mecánica y ofrecen una autonomía anunciada de hasta 430 kilómetros bajo el ciclo CLTC, una cifra que, aunque debe analizarse frente a ciclos más exigentes, lo ubica como una opción interesante dentro del rango urbano.

La diferencia entre versiones está principalmente en el equipamiento. La E2, disponible desde 74’990.000 pesos, incorpora cámara trasera, cuatro parlantes, ajuste manual del asiento del conductor, retrovisores de plegado manual y rines de acero.

Por su parte, la versión E3, con un precio desde $ 79’990.000 pesos, añade cámara 540°, seis parlantes, ajuste eléctrico del asiento del conductor, retrovisores de plegado automático, luces ambientales y rines de aluminio. En términos prácticos, apunta a un usuario que busca un nivel de confort ligeramente superior dentro del mismo formato compacto.

Dongfeng BOX

Uno de los puntos que más llama la atención en este modelo es su equipamiento en seguridad. Incluye seis airbags, controles de tracción y estabilidad, asistencia de arranque en pendientes, freno de parqueo eléctrico con función Auto-Hold, monitor de presión de llantas, sensores de reversa y anclajes Isofix.

El Dongfeng BOX entra a competir directamente con modelos como el JAC E30X, pero por rango de precio también se convierte en una alternativa frente a eléctricos populares como el BYD Seagull y el GAC Aion UT.

La diferencia estará en cómo perciban los consumidores la relación entre autonomía, equipamiento y respaldo posventa, factores determinantes en un mercado donde todavía existe cautela frente a la movilidad eléctrica.

