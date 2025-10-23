Las calles colombianas reciben un nuevo integrante en su flota de vehículos eléctricos. Se trata del Dongfeng Box, un automóvil de origen chino que llega a Colombia en octubre de 2025, con Corautos Andino como distribuidor autorizado.

Entre sus competidores más cercanos se encuentra el BYD Seagull, aunque el modelo de Dongfeng busca distinguirse mediante su estrategia de ofrecer alto equipamiento y buena autonomía urbana, todo enmarcado en un diseño moderno y accesible para el público colombiano.

La fabricación china del Dongfeng Box, junto con la garantía local de Corautos Andino, configura un panorama prometedor para su introducción en el mercado nacional.

¿Cuánto vale el Dongfeng Box en Colombia?

Según el catálogo de este distribuidor, el Dongfeng Box se ofrecerá en dos versiones: E2 y E3, con un precio de mercado estimado entre $ 79.900.000 y $ 84.900.000. Estos valores lo posicionan como una alternativa altamente competitiva dentro del segmento eléctrico en el país.

Además, su tamaño compacto de apenas 4,04 metros lo convierte en un vehículo ideal para la movilidad urbana, más práctico y económico que varios de sus competidores eléctricos.

Características del Dongfeng Box que llega a Colombia

La llegada del Dongfeng Box al mercado colombiano trae consigo una propuesta interesante para quienes buscan un vehículo 100 % eléctrico accesible. A continuación, te presentamos sus principales características destacadas, según información de El Carro Colombiano:

Diseño moderno y funcional: luces LED triangulares interconectadas, techo flotante, manijas enrasadas y rines bitono.

luces LED triangulares interconectadas, techo flotante, manijas enrasadas y rines bitono. Interior tecnológico y cómodo: pantalla táctil de 12 pulgadas, cuadro digital de 5 pulgadas, cargador inalámbrico ventilado, climatizador bizona, asientos en cuero sintético bitono, volante forrado en cuero y sistema key-less.

pantalla táctil de 12 pulgadas, cuadro digital de 5 pulgadas, cargador inalámbrico ventilado, climatizador bizona, asientos en cuero sintético bitono, volante forrado en cuero y sistema key-less. Capacidad de carga: maletero de 326 litros, ampliable hasta 945 litros con los asientos traseros abatidos.

maletero de 326 litros, ampliable hasta 945 litros con los asientos traseros abatidos. Motor y rendimiento: propulsor eléctrico de 94 hp y torque de 160 Nm.

propulsor eléctrico de 94 hp y torque de 160 Nm. Dimensiones: longitud de 4,04 m, ancho de 1,81 m, altura de 1,57 m y peso cercano a los 1.430 kg.

longitud de 4,04 m, ancho de 1,81 m, altura de 1,57 m y peso cercano a los 1.430 kg. Seguridad: seis airbags, frenos de disco en las cuatro ruedas con ABS y EBD, control de tracción y estabilidad, asistencia de arranque en pendiente, freno de parqueo eléctrico con Auto-Hold, monitor de presión de llantas y anclajes ISOFIX.

seis airbags, frenos de disco en las cuatro ruedas con ABS y EBD, control de tracción y estabilidad, asistencia de arranque en pendiente, freno de parqueo eléctrico con Auto-Hold, monitor de presión de llantas y anclajes ISOFIX. Asistencias avanzadas: cámara 360°, sistema de mantenimiento de carril y control crucero adaptativo (versión E3).

Interior del Dongfeng Box Dongfeng-global.com

Interior del Dongfeng Box / Dongfeng-global.com

Autonomía y modos de manejo del Dongfeng Box

Se destaca por ofrecer una autonomía sólida y adaptable a las necesidades del conductor urbano moderno. Su sistema eléctrico incorpora una batería LFP de 42,9 kWh netos, reconocida por su durabilidad y seguridad. Gracias a esta tecnología, el vehículo puede recorrer hasta 430 kilómetros bajo el ciclo CLTC o 310 kilómetros bajo el ciclo WLTC, lo que lo convierte en una de las opciones más eficientes dentro del segmento de autos eléctricos compactos.

Además, el vehículo ofrece tres modos de conducción —Eco, Normal y Sport— que permiten ajustar el rendimiento y la respuesta del motor según el tipo de trayecto o las preferencias del usuario.

Eco: prioriza la eficiencia energética, ideal para recorridos urbanos o conducción en tráfico pesado.

prioriza la eficiencia energética, ideal para recorridos urbanos o conducción en tráfico pesado. Normal: equilibra potencia y consumo, brindando una experiencia de manejo fluida y estable.

equilibra potencia y consumo, brindando una experiencia de manejo fluida y estable. Sport: maximiza la potencia del motor, ofreciendo una respuesta más rápida y dinámica.

Complementando esta versatilidad, el Dongfeng Box cuenta con tres niveles de regeneración de energía —Débil, Medio y Fuerte—, que aprovechan la desaceleración para recargar la batería y optimizar el consumo durante la conducción.

En términos de carga, el vehículo admite carga rápida de hasta 88 kW, lo que permite recuperar del 20 % al 80 % de la batería en aproximadamente 30 minutos, facilitando desplazamientos prolongados sin largos tiempos de espera.

La combinación de eficiencia, personalización y rapidez de carga pretende posicionar al Dongfeng Box como una alternativa práctica y competitiva dentro del mercado colombiano de movilidad eléctrica.

