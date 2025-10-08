La marca china DFAC Dongfeng, representada en Colombia por el Grupo Magna, ha logrado consolidarse en el mercado nacional de vehículos de carga y pasajeros tras casi dos años de operación.

Con una inversión de 100 millones de dólares y más de 2.250 unidades vendidas, la empresa ha enfocado su estrategia en fortalecer la red posventa, recuperar la confianza de los usuarios y ampliar su portafolio con camiones, buses, vanes y tractomulas adaptados a la topografía colombiana, detalla Portafolio.

En septiembre de 2025 alcanzó su récord mensual con 255 unidades vendidas, reflejando un crecimiento sostenido del 85% en ventas entre noviembre de 2024 y septiembre de 2025.

Dongfeng ha apostado por la movilidad sostenible, destacándose por su línea de camiones y tractomulas a gas natural vehicular (GNV), que representan el 40% de sus ventas y ofrecen ahorros de hasta 50% frente a la gasolina, además de beneficios tributarios, resalta ese diario.

La marca pasó de 12 a 18 concesionarios en un año, con presencia en las principales ciudades del país, y espera cerrar 2025 con un crecimiento del 35%, mil unidades matriculadas y 22 vitrinas.

Su meta es posicionarse como una de las marcas líderes en camiones livianos y transporte de pasajeros en Colombia en los próximos cinco años.

Cuántos años tiene la marca DFAC Dongfeng

DFAC Dongfeng es una de las marcas automotrices más importantes de China, perteneciente al grupo Dongfeng Motor Corporation, fundado en 1969. Su origen se dio como parte de un ambicioso proyecto del gobierno chino para desarrollar una industria automotriz nacional capaz de competir globalmente.

A lo largo de los años, Dongfeng se consolidó como uno de los principales fabricantes de vehículos comerciales del país, produciendo camiones, buses, tractomulas y automóviles, con alianzas estratégicas con marcas internacionales como Nissan, Honda, Peugeot y Renault.

DFAC, que significa Dongfeng Automobile Company, es la división especializada en vehículos de carga y transporte, reconocida por su durabilidad, eficiencia y adaptación a distintos terrenos.

La marca se ha expandido a más de 100 países, incluyendo Colombia, donde opera desde 2023 bajo la representación del Grupo Magna.

En el país, DFAC Dongfeng ha invertido fuertemente en infraestructura, posventa y tecnologías limpias, destacándose por su línea de vehículos a gas natural vehicular, que promueven la sostenibilidad y reducen costos operativos.

Su crecimiento en América Latina ha sido rápido, impulsado por la buena aceptación de sus productos en sectores de transporte de carga y pasajeros, consolidando su reputación como un referente en innovación y movilidad eficiente.

