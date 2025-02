En los últimos años ha venido cambiando la percepción de los carros chinos que se venden en Colombia, pues antes estaba la creencia de que estos no eran muy duraderos, que cuando fallaban era un problema porque no había quién los arreglara y que los materiales con los que los fabricaban no eran los mejores.

Sin embargo, eso ha cambiado porque ahora hay unos que son bastante llamativos en cuanto a su diseño, tecnología y calidad, además de que varios son incluso mucho más económicos que los de las marcas tradicionales.

De hecho, algunos de los que más suenan son los BYD, los Zeekr e incluso los Changan, que tienen buenas opciones perfectas para los que están pensando en estrenar.

Cuáles son los carros chinos más económicos

Es más, estos carros se están vendiendo de gran manera y es justamente porque son bastante buenos y compiten de tú a tú con otras marcas como Chevrolet, Renault, Mazda y más.

En cuanto a BYD, por ejemplo, hay uno modelo 2025 que en las grandes ciudades se ha vendido muy bien por su tamaño y lo versátil que es: el Seagull. Este es un vehículo completamente eléctrico, es cinco puertas, tiene transmisión automática, pantalla digital, sensor de parqueo y controles multimedia en el timón. Este carro se consigue por un valor desde los 84’990.000 pesos.

En cuanto a la compañía Changan aparece el CS15 Pro, un SUV que cuenta con un motor 1.5 litros, caja de cinco velocidades, centro multimedia en una pantalla táctil de 10 pulgadas y mucho más. Este vehículo, último modelo, se consigue desde los 73’000.000 de pesos.

Finalmente, Zeekr sí es un poco más costoso, ya que sus carros son mucho más ‘premium’ y compiten en la categoría de los vehículos de lujo como Audi, BMW e incluso Mercedes. Su elemento más económico es el 001, que tiene un rendimiento que dura hasta 620 kilómetros con una sola carga, llega de 0-100 kilómetros en solo 3.8 segundos y viene en colores blanco, azul, gris y negro. Ese vehículo tiene un valor de 269’900.000 pesos.

Tenga en cuenta que hay muchas más opciones que puede evaluar si está pensando en estrenar, pues estos vehículos ya son una cosa completamente diferente a hace unos años y por eso es que se están metiendo tan duro en el mercado.

