Tener carro es uno de los principales sueños que tienen muchas personas en el país, ya que eso da cierta libertad para movilizarse, se ahorra mucho tiempo y se puede ir más tranquilo que en el transporte público.

(Ver también: Aterrizó en el país marca surcoreana que competirá con BYD y Toyota; estos son los precios)

Sin embargo, no todo es color de rosa, ya que así mismo es un gasto importante, pues el tema de la gasolina, los seguros, las reparaciones y demás son costos que hay que tener en cuenta en el presupuesto mensual.

De hecho, para evitar esos sobrecostos, los conductores y dueños de los vehículos deben tener presentes algunos detalles que muchos obvian, pero que después de un tiempo eso puede salir muy costoso.

Lee También

Principales errores de los conductores

Tal como explicó @SoyElDeLosCarros, quien crea contenido acerca de vehículos en cuanto a revisiones, recomendaciones y demás, hay cinco cosas que si no se les pone cuidado, termina dañando el automóvil.

Lo primero es el tema de la lavada, ya que dejar el vehículo sucio mucho tiempo puede afectar la pintura y por eso es recomendable lavarlo, al menos, cada 15 días para quitarle polvo, barro y demás que se puede presentar todos los días.

Lo segundo es con respecto al cambio de aceite, una de las cuestiones más importantes del motor, ya que es como la sangre del vehículo. Este elemento se debe cambiar cada 5.000 kilómetros o un año (lo que pase primero, según lo que diga en el manual) para evitar afectaciones en la parte más delicada del automóvil.

Lo tercero es cuestión de las llantas, pues muchas personas nunca las calibran y eso hace que se afecten más rápido y que el vehículo consuma más gasolina, ya que necesita más fuerza y eso hace que el motor deba trabajar más.

Luego está el tema de la gasolina, pues aunque está muy costosa, no se puede dejar que se desocupe el tanque, ya que así se llena de partículas y suciedad, lo cual lo puede tapar y ese arreglo es costoso. Por otro lado, cuando tanquea, lo mejor es que cuando pare la manguera no surtir más porque eso también tiene afectaciones en esa bomba.

Finalmente, los niveles de los líquidos, como los de frenos, refrigerante y limpia parabrisas. Esos son elementos que hay que revisar al menos cada dos meses para verificar que no haya ninguna fuga ni nada por el estilo.

(Ver también: Clopatofsky explicó la dura situación con los carros nuevos en Colombia; culpó al Gobierno)

Con estas recomendaciones, el carro le puede durar en mejores condiciones por más tiempo, lo que también significa un ahorro a largo plazo.

* Pulzo.com se escribe con Z