Para nadie es un secreto que Colombia no está muy actualizada en su flota de automóviles, pues por más de que en 2025 se alcanzaron cifras mejores a las de antes de pandemia en venta de carros nuevos, igual hay muchos vehículos circulando que ya tienen más de 10 o incluso 20 años.

Uno de los grupos que más presentan esta situación es el de los taxistas, puesto que debido a los altos costos que manejan todos los años y el valor actual de los automóviles nuevos, les cuesta cambiar el taxi y por eso trabajan en el mismo.

Sin embargo, para que esa situación cambie, el Gobierno Nacional anunció un plan de incentivos para que los trabajadores aprovechen y renueven su vehículo por uno eléctrico, lo cual les permitirá ahorrar en la gasolina, les quita la restricción de movilidad y les ayudará a ganar más dinero.

Según publicó el Ministerio de Transporte, este plan, que otorga hasta 52’000.000 de pesos, va dirigido a quienes tienen vehículos de más de 10 años de antigüedad, con la idea de que los renueven durante este 2026.

“Con el Fondo para la Promoción de Ascenso Tecnológico (Fopat) estamos avanzando en una transición energética que pone a las personas en el centro. Queremos que los taxistas tengan vehículos modernos, eficientes y más rentables, mientras contribuimos a reducir emisiones y a mejorar la calidad del aire en las ciudades. Este programa demuestra que cuidar el ambiente puede significar más ingresos y mejores condiciones para quienes viven del transporte”, dijo María Fernanda Rojas, ministra de Transporte.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro aseguró que la idea es que las personas mejoren sus ganancias con ayuda de la tecnología y no de la sobreexplotación.

Entregaremos 52 millones a cada propietario de taxi a gasolina, diesel o gas que lo cambie a eléctrico. Los precios bajan y la rentabilidad aumenta, es con la tecnología y no con la sobrexplotación de quién trabaja que se aumentan las ganancias. Hice en Bogotá humana el… pic.twitter.com/p4U5d3aL5O — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 2, 2026

Cabe destacar que la forma en la que está distribuido este dinero es que 42’000.000 de pesos vayan para el cambio del vehículo y los 10 millones de pesos restantes vayan a la instalación del cargador y la renovación de la infraestructura en los hogares para facilitarles la vida a los conductores.

La idea con este tipo de anuncios es que de acá hasta 2036 se hayan renovado, por lo menos, 54.000 taxis en todo el país, lo cual ayudará a mejorar el aire, pero también a que los conductores tengan más oportunidades todos los días.

