Comprar un carro usado no siempre es una tarea sencilla, puesto que a veces las personas se dejan llevar únicamente por el diseño, pero sin saber qué tan buenos son realmente en su funcionamiento e incluso el consumo de gasolina.

Por eso mismo, muchas veces esto se convierte en un dolor de cabeza, ya que cuando entregan el dinero y empiezan a usar el vehículo, notan que algo siempre está fallando y se les va mucho dinero en reparaciones, mantenimientos y demás.

Para evitar esta situación, la página Newman Cars, que es un taller especializado en Bogotá, compartió la lista de tres vehículos que pueden ser muy útiles para quienes buscan un vehículo usado.

Carros usados que son buena opción para 2026

Tal como comentaron en un video compartido en TikTok, el primer vehículo que se recomienda es el Hyundai I25, el cual es económico, espacioso y sus repuestos son fáciles de conseguir, por lo que no va a sufrir cuando algo se le dañe. Según la página de Mercado Libre, este vehículo se consigue entre los 30 y los 40’000.000 de pesos.

El segundo carro que se recomienda desde el Renault Stepway, muy comprado en Colombia, el cual viene con una suspensión alta, sus repuestos también son económicos y no consume tanta gasolina, por lo que se presenta como una buena opción. Estos vehículos se consiguen desde los 50’000.000 de pesos.

Finalmente, la tercera opción es el Kia Picanto, un vehículo que si bien no es muy seguro en caso de siniestros viales, sí responde de la mejor manera a la conducción tanto en ciudad como en carretera. Sus repuestos se consiguen fácil, consume muy poco combustible y es espacioso por dentro, perfecto para una pareja. Este vehículo, de hecho, es uno de los nuevos que más económico se consigue en Colombia.

Qué revisar antes de comprar un carro usado en Colombia

Antes de meterse de lleno en un negocio, lo mejor es que revise algunos elementos para no llevarse sorpresas cuando ya tenga el carro parqueado en su vivienda.

El primer paso es definir con claridad el presupuesto, teniendo en cuenta no solo el precio del vehículo, sino también gastos adicionales como matrícula, SOAT, revisión técnico-mecánica, seguros y mantenimiento. De esa forma se evita que la cuota mensual o los costos de uso terminen desbordando las finanzas.

Otro punto clave es comparar varias opciones. Hoy, el mercado ofrece autos de combustión, híbridos y eléctricos, cada uno con ventajas distintas en consumo y beneficios tributarios. Revisar el consumo real de combustible, la disponibilidad de repuestos y la red de talleres puede marcar la diferencia en el largo plazo.

La financiación también merece atención. Lo ideal es cotizar en varios bancos, evaluar tasas de interés, plazos y leer muy bien las letras pequeñas. En lo posible, dar una cuota inicial alta reduce el valor total del crédito. Finalmente, no se debe pasar por alto la seguridad: verificar cuántas bolsas de aire tiene el vehículo, sistemas de asistencia y su calificación en pruebas de choque ayuda a tomar una decisión más informada.

