La actualidad de los carros BYD en Colombia lleva a que miles de personas los tengan en la mira por lo que parece pertinente conocer las particularidades detrás de la marca.

En ese orden de ideas, salió a flote la información específica acerca de la batería que desde 2024 está presente en automóviles particulares, taxis, camiones y buses eléctricos de esa marca que es referente mundial.

“No es un detalle menor: hablamos de una tecnología que puede superar el millón de kilómetros de vida útil, para el transporte público”, indicó BYD en un comunicado, en el que ofreció los factores sobre este producto que en 2026 toma relevancia mayor aún en buses eléctricos.

¿Cómo son las baterías Blade de carros eléctricos BYD?

La batería Blade de BYD está fabricada con fosfato de hierro y litio (LFP), una composición más estable que otras opciones del mercado. Su diseño en forma de lámina alargada aprovecha mejor el espacio y mejora la disipación del calor.

BYD indicó que en pruebas extremas, como la prueba de penetración con aguja, resistió impactos severos sin provocar incendios, lo que resulta fundamental para garantizar la seguridad de los pasajeros y potenciar al máximo los beneficios económicos de la movilidad eléctrica.

Además, los expertos destacan que después de 10 años o 800.000 kilómetros

recorridos, la batería conserva más del 80 % de su capacidad energética, lo que

la convierte en una de las soluciones más confiables y duraderas para flotas

comerciales.

En Colombia, BYD entregará en 2026 los primeros autobuses eléctricos equipados con batería Blade, capaces de completar jornadas extensas de operación sin comprometer autonomía ni seguridad.

La tecnología también está presente en los vehículos particulares, con más de 500 km de autonomía en taxis eléctricos, y en camiones capaces de mover 36

toneladas de carga. Esta innovación no solo funciona para la movilidad urbana

ligera, también responde a los retos de la logística pesada.

¿Dónde funciona un carro eléctrico en Colombia?

La batería Blade, según BYD, puede operar en Colombia con el mismo rendimiento en ciudades cálidas como Barranquilla o en entornos de altura como Bogotá gracias a sus características.

Este producto se ha probado en condiciones extremas y funciona de forma estable en climas tan diferentes como el calor del Medio Oriente y el frío de Escandinavia, de acuerdo con la marca de carros.

Cabe destacar que la batería Blade aparece como un elemento clave del portafolio de BYD en Colombia, tanto para modelos ya disponibles como para los próximos lanzamientos.

Esta empresa tiene a un líder que está respaldado por su experiencia en tecnología de baterías y automoción, además de contar con la estructura pública de propiedad que caracteriza a las grandes corporaciones cotizadas.

¿Quién es el dueño de BYD?

El principal impulsor de BYD Company Limited es Wang Chuanfu, quien además de ser su fundador, ocupa los cargos de presidente y consejero delegado.

Esta es una empresa china fundada en 1995, especializada inicialmente en baterías recargables y que luego expandió su actividad a vehículos eléctricos, híbridos y soluciones energéticas.

En cuanto a propiedad, BYD es una empresa cotizada en las bolsas de Shenzhen y Hong Kong, lo que significa que está en manos de múltiples accionistas institucionales y minoristas, además del propio fundador.

Según estimaciones actualizadas a 2025, Wang Chuanfu posee aproximadamente el 17 % del capital de la compañía, lo que lo convierte en el mayor accionista individual.

Adicionalmente, otras figuras relevantes como Lu Xiangyang (co‑fundador) y entidades de inversión también ejercen una participación significativa. Un aspecto destacado es que, aunque en el pasado la firma Berkshire Hathaway, liderada por Warren Buffett, fue inversor relevante en BYD, recientemente ha completado la salida de su participación.

