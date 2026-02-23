Para 2026, una de las infracciones más comunes —y también más normalizadas— en las vías urbanas del país tendrá una de las sanciones económicas más altas del Código Nacional de Tránsito. Se trata de la conducta conocida como invasión del paso peatonal, clasificada como infracción D05, cuya multa ascenderá a $ 1.266.101.

En ciudades como Bogotá, Medellín o Cali, esta práctica es frecuente durante las horas pico. En medio de los trancones, algunos conductores avanzan más de lo permitido y terminan detenidos sobre la cebra peatonal, cruzando la línea blanca o bloqueando por completo una intersección.

Aunque para muchos puede parecer un detalle menor o una maniobra “inevitable”, la norma es clara: ocupar estos espacios representa un riesgo directo para los peatones y una falta sancionable.

Según lo establecido en el Código Nacional de Tránsito, los vehículos deben detenerse antes de la línea blanca transversal pintada sobre la calzada, especialmente cuando el semáforo está en rojo o cuando hay personas cruzando la vía. Cualquier avance adicional que invada el espacio destinado al peatón constituye una infracción.

¿Qué conductas serán sancionadas con más de $1’200.000 millones?

La multa D05 se aplica cuando el conductor incurre en cualquiera de las siguientes acciones:

Detenerse directamente sobre la cebra peatonal.

Sobrepasar la línea blanca horizontal previa al cruce.

Quedar bloqueando intersecciones o cruces viales.

Circular o estacionarse sobre aceras, plazas, separadores, bermas o zonas verdes.

Transitar por vías exclusivas para peatones o vehículos no motorizados.



Estas normas no son arbitrarias. Las demarcaciones viales hacen parte de los lineamientos técnicos definidos por el Ministerio de Transporte, cuyo objetivo es organizar la movilidad, reducir conflictos entre actores viales y, sobre todo, proteger la vida de los peatones, considerados el eslabón más vulnerable del sistema.

Motociclistas: multa e inmovilización

En el caso de las motocicletas, la sanción puede ser aún más severa. Además del comparendo económico, las autoridades están facultadas para ordenar la inmovilización del vehículo, la cual se mantendrá hasta que se pague la multa o se resuelva la situación conforme a los artículos 135 y 136 del Código Nacional de Tránsito.

Esto convierte la infracción en un golpe no solo al bolsillo, sino también a la movilidad diaria del infractor.

Más control y señalización preventiva

Como parte de una estrategia integral de seguridad vial, las autoridades también han avanzado en la identificación de puntos críticos en corredores con alta siniestralidad.

Luego de un estudios técnicos, se han demarcado 721 tramos estratégicos en vías que conectan zonas como Primavera, Santa Bárbara y La Pintada. Estos sectores incluyen curvas cerradas con baja visibilidad, pendientes pronunciadas y tramos donde la geometría obliga a reducir considerablemente la velocidad.

En estos puntos, la señalización —incluidas líneas de advertencia visibles sobre la vía— cumple una función preventiva. “Cada marca funciona como un llamado de alerta para que el conductor extreme precauciones”, han explicado responsables del proyecto, subrayando que el propósito principal no es sancionar, sino evitar accidentes y salvar vidas.

Una falta común, una sanción contundente

De cara a 2026, el mensaje de las autoridades es claro: invadir el espacio peatonal ya no será una conducta tolerada ni minimizada. Más allá del valor de la multa, el llamado es a respetar las normas básicas de convivencia vial. Detenerse unos metros antes de la línea puede marcar la diferencia entre un cruce seguro y una tragedia evitable.

