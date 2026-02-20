El negocio de los taxis en Colombia está viviendo su peor crisis comercial en más de una década. Mientras el mercado automotor general celebró un robusto crecimiento del 26,5 % en 2025, el segmento de los “amarillos” se hundió en una depresión histórica. Según cifras de la Andi y Fenalco, el año pasado apenas se matricularon 4.693 unidades, una cifra desoladora si se compara con las más de 16.000 que circulaban nuevas por las calles en 2012, como mencionó La República.

(Vea también: Tarifas de taxi en Bogotá: así funcionará el nuevo cobro por taxímetro y plataformas tecnológicas)

La caída del 11 % registrada el año pasado no es un bache pasajero, sino un cambio estructural en cómo se mueven los colombianos. Para los expertos de la industria, el auge de aplicaciones como Uber, Didi e InDriver ha desplazado la inversión de los transportadores. Hoy, muchos prefieren poner a trabajar un vehículo particular en plataformas que someterse a la rigurosidad y los costos de un taxi convencional.

A este fenómeno se suma el impacto del mototaxismo en las regiones, que ha mermado la rentabilidad del gremio. Iván Martínez, vocero de Hyundai, confirmó que el mercado enfrenta una “tormenta perfecta” entre la competencia digital y la falta de procesos de renovación de flota en las principales ciudades del país.

Pese a que el pastel es cada vez más pequeño, la competencia entre marcas sigue siendo feroz. El dominio es casi absoluto por parte de tres fabricantes que concentran el 90 % del mercado:

Kia: líder con el 48,5 % de las ventas.

Hyundai: se mantiene en el segundo lugar con un 32,2 %.

Renault: cierra el podio con el 13,4 %.

Aunque 2025 fue un año para el olvido, las estadísticas de enero de 2026 muestran un leve respiro. Con 224 unidades registradas, el segmento creció un 11,4 % frente al mismo mes del año anterior. No obstante, los analistas de Fenalco advierten que, sin una regulación clara que equilibre la cancha frente a las plataformas tecnológicas, será imposible volver a ver las cifras de gloria que el gremio ostentaba hace 14 años.

