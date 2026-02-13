Un nuevo detalle se conoció sobre el accidente de tránsito ocurrido en la noche del 11 de febrero en la Autopista Norte (Bogotá), antes del peaje de Los Andes, que dejó dos mujeres muertas y varios vehículos involucrados.

De acuerdo con información revelada por Noticias Caracol, el conductor del vehículo Mercedes Benz de placas HAQ900 fue identificado como Juan Sebastián Pérez Triana, un joven de 20 años que, según el medio, es estudiante universitario.

El informe también señaló que fue descartado que el conductor estuviera en estado de embriaguez al momento del siniestro. No obstante, las autoridades estarían revisando las cámaras de seguridad de una estación de servicio ubicada frente al lugar de los hechos para establecer cómo ocurrió el choque, ya que, al parecer, el vehículo se movilizaba a alta velocidad.

Según confirmó el mismo medio, Pérez Triana quedó en libertad mientras avanzan las investigaciones correspondientes. En el accidente estuvieron involucrados tres vehículos: el Mercedes Benz, un carro Renault de placas LTW793 y un bus de transporte público de la empresa Copetran. El saldo fue de dos personas fallecidas que se movilizaban en el automóvil particular.

¿Quiénes son y a qué se dedicaban las dos mujeres muertas en accidente en la Autopista Norte?

También se conocieron las identidades y algunos detalles sobre las víctimas del siniestro, información que no había sido divulgada previamente debido a las diligencias adelantadas por las autoridades.

Se trata de Edna Juliana Rodríguez Gamarra, de 35 años, y Rosario Rodríguez Gamarra, de 75 años. Ambas se desplazaban en el vehículo Renault y regresaban de una reunión familiar en Bogotá hacia el municipio de Chía, en Cundinamarca, donde residían.

Edna Juliana Rodríguez Gamarra era médica general del Hospital Nuestra Señora del Carmen de Tabio (Cundinamarca). De acuerdo con lo conocido, falleció en el lugar del accidente.

Por su parte, Rosario Rodríguez Gamarra, quien era tía de la doctora, murió horas después en un centro médico al que fue trasladada tras el choque.

Las autoridades continúan con la recopilación de pruebas para esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo el accidente en uno de los principales corredores viales de entrada y salida de la capital del país.

