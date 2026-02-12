Este 12 de febrero se conoció el triste caso de una mascota llamada Kira que murió atropellada por una camioneta de marca Toyota en Bogotá. Gracias a las cámaras de seguridad que registraron los hechos se pudo evidenciar la poca atención del conductor que provocó el accidente con el animal y se identificó que el vehículo está adscrito al Ministerio de Educación.

Las imágenes muestran a la camioneta, modelo Prado plateada, giró por una calle sin prender las direccionales y justo quedó en frente de la mascota. El animal se movió en medio de la vía y el conductor lo siguió detrás durante varios segundos. En un punto la camioneta aceleró y le pasó por encima a Kira, que quedó tendida en medio de la vía, mientras que el conductor ni se inmutó y siguió su camino; la grabación es sensible.

El dueño de la mascota, identificado en ‘X’ (Twitter) con la cuenta de @MemoriasDTablon, hizo pública la situación y pidió que se identificara el vehículo. Después de búsquedas de las placas fue que se conoció que el carro involucrado hace parque automotor del Ministerio de Educación.

La propia cartera del Gobierno se comunicó con el dueño de la mascota que murió atropellada por la Toyota y afirmó que está verificando la prueba audiovisual. El denunciante aseguró en otro video que el ministerio se apersonó de la situación y ya abrió las respectivas investigaciones.

