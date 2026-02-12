El tranquilo norte de Bogotá se vio sacudido por un episodio de violencia inaudito el 11 de febrero de 2026, cuando un hombre descargó su arma contra un empresario y su escolta a la luz del día frente a un gimnasio Bodytech. Este atentado, acaecido en la Calle 85 con carrera Séptima, en pleno enclave de la élite de la capital, ha colectado estupor entre los residentes y han disparado las alarmas en los mandos de la Policía Metropolitana de Bogotá.

El asesinato del empresario Gustavo Andrés Aponte Fonnegra y su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez, fue según el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana, “un acto de sicariato totalmente planeado”, como lo reportó El Tiempo.

podemos establecer que estas personas llegaron a esperar a su víctima 15 minutos antes”, indicó Cristancho y agregó que los responsables habrían definido previamente la vestimenta del agresor y la ubicación estratégica de la motocicleta para facilitar la fuga. “Haciendo la trazabilidad de las cámaras,gregó que los responsables habrían definido previamente la

El detalle de que el atentado se hizo a plena luz del día, alrededor de las 3:45 p.m., y que el sicario, vestido con traje y corbata para pasar desapercibido, logró escapar en una moto que lo esperaba en la carrera Séptima agudiza las preocupaciones de la población local.

Tras el violento incidente, la investigación, a cargo de la Policía Judicial, Inteligencia y la Fiscalía General de la Nación, se ha centrado en recopilar pruebas y analizar el video de seguridad para identificar a los responsables del hecho. Hasta ahora, se desconoce si Aponte Fonnegra o Gutiérrez habían recibido amenazas previas, aunque este aspecto está siendo verificado.

Un punto de interés en la investigación radica en que las víctimas estaban a punto de subirse a una camioneta de placas diplomáticas cuando fueron atacadas, una pista que la Policía considera clave en la determinación del motivo de este acto de violencia.

La Policía Metropolitana de Bogotá ha anunciado un refuerzo en su presencia en el área como medida preventiva y promete agilizar las investigaciones. Mientras, el alto mando policial ha instado a la población a aportar cualquier información que pueda ayudar a identificar a los perpetradores de este atroz crimen.

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.