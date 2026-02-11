El ataque ocurrido frente al Bodytech de La Cabrera, en la calle 85 con carrera Séptima, tomó un giro aún más grave con el paso de los minutos. De acuerdo con fuentes de Pulzo, las dos personas que habían resultado heridas fallecieron posteriormente en la Clínica del Country, a donde fueron trasladadas de urgencia debido a la gravedad de las lesiones.

Según información conocida previamente por El Tiempo, la víctima principal del ataque fue identificada como Gustavo Andrés Aponte Fonnegra, empresario del sector arrocero, quien destaca como miembro principal de la Fundación Gustavo Aponte Rojas, organización dedicada a apoyar a niños en condición de vulnerabilidad en el sector de Patio Bonito.

La segunda víctima fue Luis Gabriel Gutiérrez Garzón, quien, de acuerdo con ese medio, se desempeñaba como escolta y aparecía vinculado a la empresa Flexo Spring S.A.S., en la que también figura Gustavo Aponte. El empresario, además, estaría relacionado con una firma llamada Incoltapas.

El vehículo que quedó en el parqueadero

Por su parte, Caracol Radio informó que, al parecer, las dos víctimas se disponían a subir a una camioneta con placas diplomáticas cuando ocurrió el ataque armado frente al gimnasio, un elemento que ahora hace parte de las líneas de investigación de las autoridades.

El hecho se registró en una zona exclusiva y altamente transitada del norte de Bogotá, lo que ha incrementado la atención sobre el avance del caso. Hasta el momento no hay información oficial que precise los móviles del ataque ni confirme si existían amenazas previas contra las víctimas, mientras las autoridades continúan con las labores de investigación para esclarecer lo sucedido.

