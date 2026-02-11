Un tiroteo se registró hace pocos minutos en un sector exclusivo y altamente concurrido del norte de Bogotá, desatando alarma entre quienes se encontraban en la zona.

(Vea también: [Video] Patrulla de policía fue atacada a tiros en Medellín; un uniformado está en cirugía)

De acuerdo con la información preliminar conocida, el hecho ocurrió cerca del Bodytech de Cabrera, en la calle 85 con carrera Séptima. Según reportó Caracol Radio, al menos dos personas resultaron heridas tras el intercambio de disparos.

Hasta el momento no hay información oficial por parte de las autoridades y tampoco se ha confirmado si las personas lesionadas estuvieron directamente involucradas en el tiroteo o si se trató de transeúntes que pasaban por el lugar en el momento de los hechos.

#BOGOTÁ | Hace unos minutos se registró un tiroteo cerca al Bodytech Cabrera, en la calle 85 #7-13. Al parecer, 2 personas han resultado heridas. https://t.co/R0kxQZ2KMp — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 11, 2026

El sector donde ocurrió el incidente es uno de los más transitados y exclusivos de la ciudad, lo que incrementó la preocupación entre ciudadanos y comerciantes que se encontraban en el área cuando se registraron los disparos.

Se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen un reporte oficial que permita esclarecer lo ocurrido y confirmar las circunstancias del hecho.

