Un hecho de violencia sacudió el exclusivo sector de La Cabrera, en el norte de la capital, luego de que dos hombres que habían resultado gravemente heridos en un ataque armado fallecieran horas después en un centro médico, según confirmó la Policía Metropolitana de Bogotá.

Entre las víctimas se encontraba un empresario reconocido como propietario de Arroz Sonora, junto a su escolta. Se trata de Gustavo Andrés Aponte Fonnegra, quien salía de un gimnasio y vestía ropa deportiva.

El atentado ocurrió hacia las 3:45 p. m. en la intersección de la calle 85 con carrera Séptima, frente a un reconocido gimnasio de la zona. De acuerdo con las autoridades, las víctimas —un empresario y su escolta— fueron atacadas con arma de fuego cuando salían del establecimiento.

Tras los disparos, personas que se encontraban en el lugar intentaron auxiliar a los heridos mientras llegaban los equipos de emergencia. Ambos fueron trasladados a la Clínica El Country, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

#EXTRA | Balacera en el norte de Bogotá, frente al Bodytech Cabrera en la calle 85 con carrera Séptima: Autoridades hablan preliminarmente de un ajuste de cuentas. Hay dos heridos. pic.twitter.com/M4aZV50CsJ — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) February 11, 2026

Detalles sobre el sicario que le disparó al dueño de Arroz Sonora

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Giovanni Cristancho, señaló que el caso es materia de investigación prioritaria y dio detalles sobre el sicario que disparó y escapó en una motocicleta.

Las primeras indagaciones apuntan a que se trató de un acto sicarial planeado. Según indicó el uniformado, de acuerdo con El Tiempo, el atacante vestía traje formal y habría permanecido en las inmediaciones del gimnasio esperando el momento para disparar. Luego del ataque, huyó en una motocicleta que lo esperaba cerca de la carrera Séptima.

#EnDesarrollo El general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía en Bogotá, confirmó que el ataque en la carrera séptima con calle 85 fue cometido por dos hombres, uno de ellos vestido con traje y corbata, que atacaron a las víctimas, el empresario y su escolta (un policía… pic.twitter.com/u1sdKb03Kw — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) February 11, 2026

“Estaba vestido de corbata, de traje de corbata y, al momento que salen dos personas del gimnasio, acá en la séptima con 85, él les genera disparos con arma de fuego”, indicó Cristancho.

Unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación adelantaron la inspección técnica al lugar, recopilaron evidencia y revisan las cámaras de seguridad del sector para identificar a los responsables y establecer los móviles del crimen.

La zona fue acordonada mientras se cumplían los procedimientos judiciales, en un hecho que reavivó la preocupación por la seguridad en sectores comerciales y residenciales del norte de Bogotá.

Estamos de luto🕊️🖤#FEDEGAN rechaza, el asesinato de Gustavo Andrés Aponte, reconocido líder agroindustrial y propietario de arroz sonora. Su partida deja un vacío inmenso en el campo, donde su labor fue fundamental para el desarrollo de nuestras regiones. Enviamos nuestras… pic.twitter.com/2Dx8gdNkM5 — FEDEGAN (@Fedegan) February 12, 2026

