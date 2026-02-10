La noche del 9 de febrero de 2026 en la vía Armenia-Cajamarca fue opacada por una noticia desgarradora. Un trágico accidente vial que cobró varias vidas y dejó a muchas más heridas, marcó la agenda noticiosa de este martes, pues el país amaneció con las desgarradoras imágenes de la magnitud del incidente.

Un tractocamión, que en un intento desesperado por tomar el control, impactó contra al menos cinco vehículos: un camión turbo, dos motocicletas y otros vehículos menores. Este hecho lamentable dejó un saldo de una persona fallecida y varios heridos.

Medios locales reportaron que el conductor del vehículo de carga, Rigoberto Sabogal Moreno, perdió el control del pesado camión, el cual terminó colisionando con otros vehículos que circulaban por la misma vía. Entre los involucrados se encontraban Jairo José Chiquillo Castañuelas, conductor del vehículo cisterna, Darío Cortés Figueredo, conductor de una de las motocicletas, e Isauro Rojas, conductor del camión tipo turbo.

El accidente cobró la vida de Leonardo Figueredo Cuéllar, conductor de una de las motocicletas. Según declaró Miguel Bermúdez, director operativo de la Secretaría de Tránsito y Transporte del Tolima, “Figueredo falleció tras ser atendido y trasladado a un centro asistencial de Cajamarca” Viajeros que transitaban por la misma ruta lograron grabar el momento del impacto, visualizando cómo el tractocamión se salía de la vía e impactaba a otros automóviles, sembrando el caos en este importante corredor vial.

Respecto a la mecánica del accidente, testimonios recogidos en el lugar indican que el tractocamión habría perdido los frenos, lo que ocasionó que Rigoberto Sabogal Moreno perdiera el control del pesado vehículo. Las secuelas del accidente fueron devastadoras: El tractocamión quedó completamente destruido en su frente, las motocicletas y autos menores terminaron afectados, y escombros del accidente se diseminaron por toda la vía.

Este lamentable suceso generó un gran congestionamiento vial y el cierre total de la ruta mientras las autoridades llevaban a cabo labores de inspección y recolección de pruebas para determinar las causas exactas del accidente. María Fernanda Rojas, ministra de Transporte, lamentó lo sucedido e hizo un llamado a través de su cuenta oficial en un medio de red social X a la ciudadanía para que revisen el estado de sus vehículos, conduzcan con precaución y cumplan con todas las instrucciones de las autoridades de tránsito.

