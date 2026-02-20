Esta actualización marca un paso importante dentro de la transición tecnológica de Audi, que busca mejorar la eficiencia sin abandonar el enfoque dinámico que ha caracterizado a este vehículo durante años.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: Llegó a Colombia nueva camioneta eléctrica de Toyota: es 4×4 y entrega hasta 480 km de autonomía)

El A3 ha sido uno de los modelos más representativos de la marca alemana dentro del segmento compacto y su renovación introduce cambios que van más allá del diseño, incorporando soluciones mecánicas y tecnológicas orientadas a reducir el consumo y optimizar la experiencia de conducción.

Audi A3

Lee También

Uno de los principales cambios de esta nueva generación es su sistema de propulsión. El modelo integra un motor 1.5 litros TFSI con tecnología ‘mild hybrid’, capaz de desarrollar 148 caballos de potencia y 250 Nm de torque. Este sistema está asociado a una transmisión automática S tronic de siete velocidades.

La tecnología híbrida ligera utiliza un sistema eléctrico de apoyo que asiste al motor de combustión en momentos clave, como el arranque o las aceleraciones iniciales. Esto permite reducir el consumo de combustible y mejorar la suavidad en la conducción, especialmente en entornos urbanos donde los cambios de ritmo son constantes. El A3 puede acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 8,1 segundos.

Características del nuevo Audi A3

El modelo llega al país en dos configuraciones que responden a distintos perfiles de usuario. Por un lado, el sedán mantiene una silueta tradicional de tres volúmenes, enfocada en quienes priorizan la elegancia y el confort. Por otro, el ‘sportback’ ofrece un diseño tipo ‘hatchback’, con una propuesta más versátil y orientada a la practicidad.

En el exterior, el A3 presenta una evolución estética que refuerza su identidad. La parrilla ‘Singleframe’ hexagonal, ahora más plana y ancha, domina el frontal, acompañada por tomas de aire laterales más marcadas que acentúan su carácter deportivo.

El sistema de iluminación también cambió. Los faros LED y Matrix LED incorporan firmas lumínicas digitales configurables, una característica que permite personalizar la apariencia visual del vehículo. Por primera vez en esta gama, el conductor puede elegir entre diferentes configuraciones de luz diurna a través del sistema multimedia.

El habitáculo incorpora una pantalla táctil central de 10,1 pulgadas, acompañada por el sistema Audi Virtual Cockpit, que muestra la información del vehículo en formato digital frente al conductor.

El equipamiento incluye radio digital, cargador inalámbrico y puertos USB tipo C tanto en la parte delantera como trasera, facilitando la conectividad de los ocupantes.

Lee También

El A3 también incorpora un conjunto amplio de asistencias a la conducción. Entre ellas se destacan el sistema de frenado preventivo Audi pre-sense, alerta de cambio involuntario de carril, detector de punto ciego y advertencia de tráfico cruzado trasero.

A esto se suman funciones como el monitoreo de presión de neumáticos, alerta de fatiga y sistemas diseñados para mejorar la seguridad en maniobras de estacionamiento y circulación urbana.

Audi A3

Precio del nuevo Audi A3 en Colombia

El Audi A3 híbrido ligero llega a Colombia en tres versiones:

A3 Sedán MHEV Dynamic: $ 159’900.000

A3 Sedán MHEV S line: $ 180’900.000

A3 Sportback MHEV S line: $ 174’900.000

* Pulzo.com se escribe con Z