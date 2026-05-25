El anuncio del Gobierno sobre la posible anulación de millones de fotomultas y la devolución de dinero pagado ha generado expectativa entre los conductores, pero expertos advierten que la medida aún no es un hecho.

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Aunque la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, y el superintendente Alfredo Piñeres afirmaron que comparendos pendientes podrían ser revocados y que quienes pagaron podrían reclamar devoluciones, en realidad lo que existe hasta ahora es la apertura de una investigación administrativa contra 37 organismos de tránsito del país por presuntos incumplimientos en el uso de cámaras de fotodetección entre 2018 y 2024.

Esto significa que no hay una decisión definitiva que anule automáticamente las sanciones ni ordene devolver dinero. El proceso apenas comienza y las autoridades investigadas aún pueden presentar recursos y ejercer su defensa.

Expertos jurídicos, citados por El Tiempo, señalan que las declaraciones anticipadas de los funcionarios podrían generar dudas sobre la imparcialidad de la investigación, e incluso obligar al superintendente a apartarse del caso.

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También existen debates sobre vencimiento de términos y sobre la interpretación de normas técnicas expedidas en 2018. Por ahora, la devolución de las fotomultas sigue siendo una posibilidad en estudio, pero no una decisión oficial ni inmediata.

Fotomultas en Colombia: cómo funcionan

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