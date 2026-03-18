La presunta instalación de una nueva cámara de fotodetección en la vía Bogotá – Fusagasugá ha provocado comentarios entre conductores que transitan frecuentemente por este corredor.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: ¿Dónde están las cámaras de fotodetección en Bogotá y qué pasa si te multan por error? Aquí te lo contamos)

En las últimas horas, ciudadanos han reportado que el dispositivo habría sido ubicado en una curva antes del sector conocido como ‘La Vaca que Ríe’, en un punto donde, según versiones, el límite de velocidad es de 50 kilómetros por hora.

Lee También

Qué se sabe de la supuesta cámara de fotomulta en la vía Bogotá-Fusagasugá

De acuerdo con testimonios difundidos en redes sociales, la cámara presuntamente ya estaría operando, con el objetivo de controlar que los vehículos no superen la velocidad permitida en ese tramo.

Según estas versiones, los conductores que excedan el límite podrían recibir comparendos de manera inmediata, aunque hasta el momento no hay confirmación oficial sobre su funcionamiento por parte de las autoridades.

El reporte ha provocado distintas reacciones entre usuarios de la vía, quienes han manifestado inquietudes sobre la ubicación del dispositivo y las condiciones en las que estaría operando, teniendo en cuenta que se habla de que está ubicado en una curva. Antecedente reciente

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por En La Mira noticias (@enlamirafusagasuga)

Cabe recordar que, según lo mencionado en los reportes ciudadanos, meses atrás ya se había desatado otra polémica por la supuesta instalación de una fotomulta móvil en una zona cercana.

En ese momento, algunos usuarios calificaron el dispositivo como irregular e incluso señalaron que podría ser ilegal, lo que aumentó la sensibilidad frente a este tipo de controles en el corredor.

Por ahora, la información sobre la nueva cámara se mantiene en el terreno de los reportes ciudadanos y no ha sido confirmada por autoridades competentes.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.