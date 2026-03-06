El sistema de vigilancia en Bogotá dio un giro tecnológico que muchos ciudadanos estaban esperando. El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que la red de monitoreo de la ciudad, incluyendo las cámaras de fotodetección y dispositivos privados, ahora operará bajo una plataforma de Inteligencia Artificial capaz de identificar placas, rostros y comportamientos sospechosos en cuestión de segundos.

Durante una visita al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), el mandatario explicó que la apuesta es convertir las cámaras —que muchos asociaban únicamente con sanciones de tránsito— en herramientas de reacción inmediata contra el crimen.

La gran novedad es la implementación de BriefCam, una herramienta de analítica de video que permite procesar horas de grabación en minutos. Según Galán, el sistema puede filtrar imágenes por color de ropa, tipo de vehículo o dirección de desplazamiento. “Antes, un análisis tomaba horas de un funcionario sentado frente a la pantalla; ahora, con esta herramienta, en cuestión de segundos podemos detectar eventos específicos”, indicó el alcalde.

Además, se fortaleció el sistema LPR (Reconocimiento Automático de Placas). Estos dispositivos, ubicados en puntos estratégicos, están conectados directamente con la base de datos de vehículos robados o involucrados en procesos judiciales, lo que activa una alerta inmediata a la Policía Metropolitana.

Galán lanzó una invitación a los ciudadanos, conjuntos residenciales y comerciantes: conectar sus cámaras privadas al sistema del Distrito. Los interesados pueden inscribirse en línea para vincular sus dispositivos, siempre que tengan vista al espacio público, resolución mínima de dos megapíxeles y sean a color.

Con esta integración, Bogotá ya cuenta con cerca de 13.000 cámaras vigilando las 24 horas, una red que ha despertado el interés de delegaciones de 16 países, incluidos Estados Unidos, Alemania y China, quienes han visitado el C4 para conocer este modelo de seguridad.

