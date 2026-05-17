Los vehículos eléctricos siguen ganando espacio en Colombia y cada vez más marcas están entrando a un mercado que ha crecido por factores como los beneficios tributarios, las exenciones de pico y placa y el interés de algunos conductores por reducir gastos en combustible. En ese contexto, una nueva camioneta eléctrica llegará al país durante los próximos meses con un precio inferior a los 90’000.000 de pesos en su versión de lanzamiento.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Chery deja viendo chispero a Tesla, BYD y más con SUV eléctrica por menos de $ 75 millones)

Se trata de la nueva VIGO, una SUV eléctrica de la marca china Dongfeng, que comenzará su preventa en Colombia desde mayo y cuyas primeras entregas están previstas para julio de 2026.

La llegada de este modelo se da en un momento en el que el segmento de vehículos eléctricos ha mostrado un crecimiento importante dentro del mercado automotor colombiano. Además de los incentivos económicos, muchos usuarios también han empezado a fijarse en este tipo de carros por los menores costos de mantenimiento y operación frente a modelos de combustión.

Lee También

El nuevo vehículo estará disponible en dos versiones, una con autonomía cercana a los 400 kilómetros y otra que alcanza hasta 470 kilómetros por carga. Ambas incorporan un motor eléctrico de 161 caballos de potencia y baterías tipo LFP, una tecnología utilizada en la industria por su durabilidad y eficiencia.

Otro de los aspectos que empieza a marcar tendencia en el mercado colombiano es la reducción de precios en algunos carros eléctricos. En este caso, la versión de entrada tendrá un precio de lanzamiento de 84’900.000 de pesos, mientras que la versión con mayor autonomía quedará sobre los 89’000.000 de pesos durante la etapa inicial de venta.

En términos de equipamiento, la camioneta contará con seis airbags, monitoreo de presión de llantas, sistema ISOFIX para sillas infantiles y asistencias a la conducción. También tendrá capacidad de baúl de hasta 500 litros y sistema de carga rápida, una característica que se ha vuelto clave para quienes usan este tipo de vehículos en recorridos diarios o viajes largos.

La comercialización del modelo estará a cargo de Corautos Andino, firma que ya había introducido otro vehículo eléctrico de la marca en el país meses atrás.

(Ver también: BYD sube de nivel con el Dolphin 2027 que ofrece más autonomía, seguridad y nuevas funciones)

El auge de los carros eléctricos en Colombia ha llevado a varias compañías a ampliar su portafolio en este segmento. Ciudades como Bogotá mantienen beneficios como la libre circulación sin pico y placa para este tipo de vehículos, mientras que en diferentes regiones también existen descuentos en impuestos y matrículas, medidas que han impulsado el interés por este mercado en crecimiento.

* Pulzo.com se escribe con Z