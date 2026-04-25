El BYD Dolphin regresa al mercado colombiano con una versión actualizada que refuerza su propuesta en movilidad eléctrica y desempeño. Este modelo, uno de los más representativos de la marca, incorpora mejoras en potencia, diseño y seguridad para responder a las nuevas exigencias del mercado.

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Desde su llegada al país en 2022, el vehículo logró posicionarse como una de las opciones preferidas en el segmento de compactos eléctricos. Ahora, su evolución apunta a ofrecer mayor versatilidad tanto en ciudad como en carretera, sin perder su enfoque familiar.

Uno de los cambios más relevantes se encuentra en el sistema de propulsión. El modelo ahora alcanza una potencia de 130 kW (174 HP) y un torque de 290 Nm, cifras que representan un aumento considerable frente a la versión anterior.

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Estas mejoras permiten una aceleración de 0 a 100 km/h en 8 segundos, lo que fortalece su perfil dinámico dentro del segmento. Además, la incorporación de una suspensión independiente trasera mejora el comportamiento en curvas y reduce vibraciones en la cabina.

¿Cuánta autonomía tiene el BYD Dolphin 2027?

El vehículo ofrece una autonomía de hasta 397 kilómetros bajo ciclo NEDC, apoyado en la batería Blade de BYD, reconocida por su seguridad y eficiencia.

También se optimizó la capacidad de carga rápida, que ahora alcanza los 80 kW, permitiendo tiempos más competitivos. En condiciones estándar, la carga completa en corriente alterna puede tardar alrededor de 8,5 horas, dependiendo de la red eléctrica.

Tecnología y plataforma inteligente del BYD Dolphin 2027

El modelo se basa en la plataforma 3.0 de la marca, un sistema que integra componentes clave para mejorar el rendimiento y la eficiencia del vehículo.

Entre sus características más destacadas se encuentran:

Sistema de propulsión 8 en 1 con mayor eficiencia energética

Reducción de peso y tamaño del sistema

Optimización del consumo eléctrico

Integración de funciones inteligentes en conducción

Esta arquitectura permite alcanzar niveles cercanos al 97,5% de eficiencia, consolidando su enfoque en tecnología avanzada.

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Cambios en diseño exterior e interior

El nuevo DOLPHIN introduce ajustes en su apariencia, con un rediseño en la parte frontal que incluye nuevas luces y parrilla iluminada. En la zona posterior, incorpora una firma lumínica LED renovada y detalles que refuerzan su identidad visual.

En el interior, mantiene su concepto inspirado en el mar, pero suma mejoras en ergonomía y distribución. Destacan el nuevo diseño del timón, una consola central más funcional y una pantalla de instrumentos más grande.

Además, el vehículo crece en dimensiones, alcanzando 4,28 metros de longitud, lo que mejora la sensación de espacio interior para los ocupantes.

El equipamiento también se amplía con nuevas funciones pensadas para el uso diario y la conectividad.

Entre las principales novedades se incluyen:

Sensor de lluvia automático

Cuatro puertos USB

Asientos traseros abatibles 60:40

Salidas de ventilación traseras

Función VTol para alimentar dispositivos externos

Control remoto mediante aplicación móvil

Estas características refuerzan su enfoque en conectividad y practicidad.

Seguridad avanzada con sistemas ADAS

El modelo incorpora un paquete completo de asistencias a la conducción que elevan los estándares de seguridad.

Incluye funciones como control crucero adaptativo, frenado automático de emergencia, alerta de cambio de carril y monitoreo de punto ciego, entre otros sistemas que mejoran la prevención de riesgos.

A esto se suma una estructura con 61% de acero de alta resistencia, seis airbags y la batería Blade, elementos que fortalecen la protección integral de los ocupantes.

Con esta actualización, BYD refuerza su presencia en el mercado colombiano y consolida su estrategia en el segmento de nuevas energías.

El nuevo Dolphin 2027 se presenta como una evolución que combina diseño, tecnología y eficiencia, con el objetivo de ofrecer una alternativa más completa dentro del crecimiento de la movilidad sostenible en el país.

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