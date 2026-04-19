Comprar un carro usado en Colombia puede ser una alternativa más económica frente a un vehículo nuevo, pero también representa un riesgo si no se toman las precauciones adecuadas. Un reciente caso de presunta estafa en Medellín volvió a encender las alarmas sobre este tipo de transacciones entre particulares.

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(Vea también: Ley que está por aprobarse obligaría a unos dueños de carros a hacer nueva compra)

En Colombia, muchas de estas negociaciones se hacen directamente entre las partes, sin intermediarios ni mecanismos que garanticen la seguridad del dinero o la legalidad del proceso. Esto abre la puerta a fraudes, suplantaciones de identidad, problemas legales con los vehículos e incluso la desaparición de una de las partes tras recibir el pago.

Expertos del sector de movilidad advierten que gran parte de estas estafas ocurren por omisiones básicas tanto de compradores como de vendedores. Por eso, recomiendan adoptar medidas preventivas antes de cerrar cualquier negocio, entre las cuales están las siguientes:

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Verificar el estado legal del vehículo, el primer paso clave

Uno de los errores más frecuentes es no revisar el historial del carro. Antes de entregar dinero o firmar documentos, es fundamental confirmar que el vehículo no tenga multas, embargos, prendas o cualquier limitación que impida su traspaso.

Esta información puede consultarse a través de plataformas oficiales o reportes especializados que consolidan los antecedentes del automotor. Ignorar este paso puede traducirse en problemas legales posteriores o en la imposibilidad de poner el vehículo a nombre del nuevo propietario.

2. Confirmar que quien vende sí es el dueño

Otro aspecto clave es verificar la identidad de la persona con la que se está negociando. En muchos casos de fraude, quien vende el carro no es el propietario legal.

Por eso, es recomendable validar que los datos del vendedor coincidan con los registrados en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). Si la persona actúa como intermediario, debe contar con un poder legal debidamente autorizado.

3. Evitar pagos sin respaldo o entregas anticipadas

Uno de los momentos más críticos de la negociación es el intercambio de dinero y vehículo. Entregar el carro sin haber confirmado el pago total, o pagar por adelantado sin garantías, son errores que han derivado en múltiples estafas.

Especialistas sugieren utilizar mecanismos que protejan los recursos de ambas partes durante la transacción. En el mercado han surgido algunas soluciones tecnológicas que buscan “congelar” el dinero hasta que el proceso de traspaso se complete legalmente, aunque su uso aún no es generalizado.

4. Revisar que todo coincida: documentos y características del carro

Más allá de lo legal, también es importante verificar que la información física del vehículo coincida con los documentos. Esto incluye el número de motor, el chasis y los datos registrados en la tarjeta de propiedad.

Además, se debe comprobar que el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y la revisión técnico-mecánica estén vigentes. De lo contrario, el comprador podría asumir costos adicionales o enfrentar sanciones.

5. Asegurar que el traspaso sí se haga efectivo

Un error común es creer que la firma de documentos o la entrega de papeles finaliza el proceso. En realidad, la compra solo se concreta cuando el cambio de propietario queda registrado oficialmente en el RUNT.

Mientras esto no ocurra, el vehículo seguirá estando legalmente a nombre del dueño anterior, lo que puede generar inconvenientes en caso de multas, accidentes o responsabilidades legales.

De acuerdo con Julián Acosta, director de Innovación de Intempo, empresa colombiana experta en tecnología para el sector de movilidad, “muchos de los fraudes se dan por errores comunes de parte de compradores como de los vendedores”.

Para él, “entre los grandes problemas está que varias negociaciones se dan sin verificar adecuadamente la información del vehículo o sin emplear herramientas que protejan el dinero durante el proceso. Esto eleva el riesgo de que se presenten casos como suplantación de identidad, venta de vehículos con embargos o la desaparición de una de las partes tras recibir el pago”.

Tomar estas precauciones puede marcar la diferencia entre una buena inversión y una experiencia costosa. En un mercado en el que abundan las oportunidades, pero también los riesgos, informarse y verificar cada paso es la mejor herramienta para evitar caer en estafas.

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