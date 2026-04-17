El Congreso colombiano se alista para tomar una decisión determinante en materia de seguridad vial infantil. En su último debate, los legisladores definirán si se convierte en ley la obligación de usar sistemas especiales de protección para niños dentro de los vehículos, en un país donde los accidentes de tránsito siguen cobrando la vida de cientos de menores cada año. Es la Ley 423 de 2025, conocida como la Ley Guillermo Viecco.

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La propuesta, que ya avanzó en varias etapas legislativas, busca establecer reglas claras sobre el uso de estas sillas diseñadas específicamente para la edad, peso y talla de los niños. La discusión llega en un momento crítico, marcado por cifras que reflejan el alto riesgo al que están expuestos los menores en las vías.

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Los datos más recientes muestran un panorama preocupante: en 2025, 514 menores murieron en accidentes y 2.200 quedaron heridos. A esto se suma un problema estructural, pues la gran mayoría de los menores que viajan en carro lo hacen sin los elementos de seguridad adecuados, lo que aumenta considerablemente las consecuencias de un accidente.

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Especialistas en movilidad y seguridad vial han reiterado que los sistemas de retención infantil no son un accesorio opcional, sino una herramienta clave para salvar vidas. Estudios internacionales indican que su uso correcto puede reducir de manera significativa tanto la mortalidad como la gravedad de las lesiones en caso de choque.

“Los sistemas de seguridad convencionales, como el cinturón, no están diseñados para la anatomía infantil. Las sillas especializadas son esenciales para reducir el riesgo de lesiones graves”, dijo María Fernanda Ramírez, líder de movilidad sostenible de Despacio.

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