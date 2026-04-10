Un estudio de la empresa Geotab analizó 24.000 baterías de carros eléctricos en condiciones reales y encontró que, tras recorrer más de 160.000 kilómetros o unos seis años de uso, la mayoría conserva más del 90 % de su capacidad. Esto demuestra que la degradación es menor a lo que muchos creen.

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Según el informe, la pérdida promedio anual de capacidad es de apenas 1,8 %, lo que sugiere que las baterías pueden durar más de una década antes de afectar de forma significativa la autonomía del vehículo.

Además, los fabricantes suelen ofrecer garantías de hasta ocho años o 160.000 km, en línea con estos resultados.

El estudio también aclara que una batería no deja de servir al llegar al final de su vida útil: cuando baja al 70 % u 80 %, aún puede utilizarse en aplicaciones como almacenamiento de energía.

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En cuanto a la carga rápida, no genera un desgaste mucho mayor si el vehículo está bien diseñado, ya que los sistemas electrónicos controlan temperatura y voltaje.

Finalmente, factores como el calor y el sistema de refrigeración influyen directamente en la degradación, siendo más eficientes los sistemas de enfriamiento líquido.

Carros eléctricos en Colombia y por qué hay que elegirlos con cuidado

Elegir un carro eléctrico requiere cuidado porque no todos los modelos ofrecen el mismo desempeño, costos ni durabilidad.

Uno de los factores más importantes es la batería, ya que determina la autonomía, el tiempo de carga y el valor de reventa. Es clave revisar la garantía, que normalmente cubre entre 8 años o 160.000 km, y entender cómo se degrada con el uso.

También hay que considerar la infraestructura de carga. En ciudades como Bogotá, aunque ha crecido, aún puede ser limitada en algunas zonas, lo que influye en la experiencia diaria. Evaluar si se cuenta con un punto de carga en casa o cerca del trabajo puede marcar la diferencia.

Otro aspecto es el costo total. Aunque el precio inicial suele ser más alto que el de un carro a gasolina, el mantenimiento y el consumo de energía son más bajos. Sin embargo, es importante comparar seguros, repuestos y disponibilidad de servicio técnico.

Además, no todos los modelos se adaptan a las mismas necesidades: algunos priorizan autonomía, otros tecnología o espacio.

Finalmente, factores como el clima, los hábitos de conducción y la calidad del sistema de refrigeración de la batería pueden afectar el rendimiento. Por eso, analizar bien antes de comprar evita sorpresas y asegura una mejor inversión a largo plazo.

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