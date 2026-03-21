La duración, degradación y eventual reemplazo de la batería se han convertido en factores determinantes para quienes consideran dar el salto a un vehículo eléctrico.

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Durante años, existió la percepción de que estas baterías tenían una vida útil limitada. Sin embargo, los datos más recientes muestran un panorama distinto, con avances tecnológicos que han extendido su duración incluso más allá de lo que se pensaba inicialmente.

En términos generales, los fabricantes suelen ofrecer garantías de entre 8 años o 150.000 kilómetros, lo que ha servido como referencia para los usuarios. No obstante, estudios recientes muestran que este límite está lejos de ser el final de la vida útil real.

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Un análisis de la firma Geotab, basado en miles de vehículos eléctricos, concluyó que las baterías presentan una degradación promedio de apenas 1,8 % anual, lo que implica que después de 10 años todavía pueden conservar más del 80 % de su capacidad original. Esto coincide con estimaciones que indican que, tras 12 años, la batería sigue siendo plenamente funcional para el uso cotidiano.

Incluso, investigaciones más amplias sugieren que los carros eléctricos actuales pueden alcanzar una vida útil de hasta 18,5 años y cerca de 200.000 kilómetros, cifras comparables —o incluso superiores— a las de los vehículos a combustión .

En la práctica, esto significa que la batería no “muere” de un momento a otro. Su desgaste es progresivo y se traduce principalmente en una reducción de la autonomía, similar a lo que ocurre con los teléfonos celulares.

Batería de carro eléctrico / Getty

¿Cuándo deja de ser útil una batería de carro eléctrico?

Contrario a lo que muchos creen, una batería no se vuelve inservible al perder capacidad. De hecho, incluso después de ocho o diez años puede conservar entre el 70 % y el 80 % de su rendimiento, lo que sigue siendo suficiente para la mayoría de los desplazamientos urbanos.

Algunos expertos señalan que, en muchos casos, la batería puede durar más que el propio vehículo. De hecho, análisis recientes indican que estos componentes pueden seguir funcionando con eficiencia durante más de 20 años .

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¿Cuánto cuesta cambiar la batería de un carro eléctrico?

Uno de los puntos más sensibles en esta discusión es el costo de reemplazo. Aunque no es un gasto frecuente, sí representa una cifra considerable en caso de ser necesario.

En el mercado actual, cambiar la batería de un vehículo eléctrico puede costar entre el 30 % y el 45 % del valor total del carro, dependiendo del modelo y la tecnología utilizada, explicó el periodista Juan Pablo Clopatofsky en Noticias Caracol.

Esto ha provocado preocupación en mercados como el colombiano, especialmente en el contexto de la reventa. Si un vehículo pierde valor con los años y además enfrenta la posibilidad de un reemplazo costoso, su precio en el mercado de segunda mano podría verse afectado.

Sin embargo, este escenario no es tan común como se cree. La mayoría de los usuarios no llega a cambiar la batería durante el tiempo que posee el vehículo, precisamente porque su vida útil suele ser similar a la del carro.

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